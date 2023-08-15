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Updated Сегодня, 12:07

Два грузовика смяли легковушку на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Два грузовика смяли легковушку на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

15 августа 2023, 12:07
Фото: 1MI
В аварии пострадал мужчина.
Фото: скрин "ЧП Тюмень"

На федеральной трассе Тюмень — ХМАО (Тобольский район) произошло жесткое ДТП с легковым автомобилем Honda и двумя грузовиками. Фуры зажали машину на дороге, сообщают очевидцы.

«Легковушку полностью смяли, она полностью разбита», — отметил тюменец Виталий П.

В ГИБДД сообщили «Нашему городу», что серьёзно пострадали только машины. Водителю легковушки оказали первую помощь прибывшие на место аварии медики, но от госпитализации он отказался.

«Причины аварии устанавливаются», — отметили в ГИБДД «Нашему городу».

Автомобиль Honda восстановлению не подлежит.

С начала месяца на тюменских трассах произошло сразу 3 смертельных ДТП. 14 августа стало известно, что в Тобольском районе в аварии с фурой погибли сразу пять человек, трое из них — дети.

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли пять человек
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Происшествия
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