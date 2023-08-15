Два грузовика смяли легковушку на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
На федеральной трассе Тюмень — ХМАО (Тобольский район) произошло жесткое ДТП с легковым автомобилем Honda и двумя грузовиками. Фуры зажали машину на дороге, сообщают очевидцы.
«Легковушку полностью смяли, она полностью разбита», — отметил тюменец Виталий П.
В ГИБДД сообщили «Нашему городу», что серьёзно пострадали только машины. Водителю легковушки оказали первую помощь прибывшие на место аварии медики, но от госпитализации он отказался.
«Причины аварии устанавливаются», — отметили в ГИБДД «Нашему городу».
Автомобиль Honda восстановлению не подлежит.
С начала месяца на тюменских трассах произошло сразу 3 смертельных ДТП. 14 августа стало известно, что в Тобольском районе в аварии с фурой погибли сразу пять человек, трое из них — дети.