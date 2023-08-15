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ЧП на месторождении в Югре произошло во время проводимого «Пакер Сервисом»

ЧП на месторождении в Югре произошло во время проводимого «Пакер Сервисом»

15 августа 2023, 13:38
Фото: 1MI
Взрыв на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО — Югре произошел во время работ по подземному капитальному ремонту скважины, которые проводила компания-подрядчик «Пакер Сервис».

Как передает oilcapital.ru, организация является крупным подрядчиком многих нефтегазовых компаний на целом ряде месторождений.

Авария на Талинском произошла во время подготовки к спуску гибкой насосно-компрессорной трубы. Оборудование подрядчика загорелось и взорвалось. Известно, что в результате ЧП погибли люди, шестеро человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Следствие устанавливает причины трагедии. Сформирована рабочая группа, в которую входят сотрудники администрации региона, спецслужб, представители «Няганьнефти» и «Пакер Сервиса».

Уточняется, что Талинское месторождение разрабатывает ООО «Няганьнефть».

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