ЧП на месторождении в Югре произошло во время проводимого «Пакер Сервисом»

Авария на Талинском произошла во время подготовки к спуску гибкой насосно-компрессорной трубы. Оборудование подрядчика загорелось и взорвалось. Известно, что в результате ЧП погибли люди, шестеро человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.