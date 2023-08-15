ЧП на месторождении в Югре произошло во время проводимого «Пакер Сервисом»

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Как передает oilcapital.ru, организация является крупным подрядчиком многих нефтегазовых компаний на целом ряде месторождений.
Авария на Талинском произошла во время подготовки к спуску гибкой насосно-компрессорной трубы. Оборудование подрядчика загорелось и взорвалось. Известно, что в результате ЧП погибли люди, шестеро человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Следствие устанавливает причины трагедии. Сформирована рабочая группа, в которую входят сотрудники администрации региона, спецслужб, представители «Няганьнефти» и «Пакер Сервиса».
Уточняется, что Талинское месторождение разрабатывает ООО «Няганьнефть».