Черноморское побережье и Крым — недорогие направления для отдыха

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Если вы предпочитаете культурный отдых, то популярными направлениями будут Санкт-Петербург, Москва, Казань, Татарстан и Северный Кавказ. Цены на отдых в разных регионах могут немного отличаться, но в среднем стартуют от 46 тыс. рублей за 10 дней проживания в трехзвездочном отеле с завтраками, как сообщил вице-президент РСТ Барзыкин.
Кроме того, эксперт отметил, что в бархатный сезон пользуются большой популярностью лечебные и оздоровительные услуги, предоставляемые санаториями и другими учреждениями, пишет news.ru.