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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Черноморское побережье и Крым — недорогие направления для отдыха

15 августа 2023, 10:24
Одним из самых доступных мест для отдыха в начале осени является Черноморское побережье, включая Крым. Здесь можно недорого провести время и насладиться красотами природы, разнообразными пляжами и развлечениями.

Если вы предпочитаете культурный отдых, то популярными направлениями будут Санкт-Петербург, Москва, Казань, Татарстан и Северный Кавказ. Цены на отдых в разных регионах могут немного отличаться, но в среднем стартуют от 46 тыс. рублей за 10 дней проживания в трехзвездочном отеле с завтраками, как сообщил вице-президент РСТ Барзыкин.

Кроме того, эксперт отметил, что в бархатный сезон пользуются большой популярностью лечебные и оздоровительные услуги, предоставляемые санаториями и другими учреждениями, пишет news.ru.

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