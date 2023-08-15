Черноморское побережье и Крым — недорогие направления для отдыха

Если вы предпочитаете культурный отдых, то популярными направлениями будут Санкт-Петербург, Москва, Казань, Татарстан и Северный Кавказ. Цены на отдых в разных регионах могут немного отличаться, но в среднем стартуют от 46 тыс. рублей за 10 дней проживания в трехзвездочном отеле с завтраками, как сообщил вице-президент РСТ Барзыкин.