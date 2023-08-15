Буцаев: В Марий Эл построят два объекта сортировки мусора на 120 тысяч тонн

Первое предприятие планируется построить в 2024 году в поселке Сернур, а второе — в районе Йошкар-Олы в 2025 году. Производительность первого составит 20 тысяч тонн, второго — 100 тысяч. Стоимость первого объекта оценивается в 477,4 миллиона рублей, второго — в 921 миллион рублей.