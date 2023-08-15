Буцаев: В Марий Эл построят два объекта сортировки мусора на 120 тысяч тонн

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Как рассказал Денис Буцаев, правительство республики в декабре 2022 года заключило концессионные соглашения с инвесторами на строительство двух объектов сортировки ТКО общей производительностью 120 тысяч тонн ежегодно, сообщает gorod55.ru.
«На данный момент разработана проектно-сметная документация по обоим объектам, получены положительные заключения государственных экспертиз», — сообщил он.
Первое предприятие планируется построить в 2024 году в поселке Сернур, а второе — в районе Йошкар-Олы в 2025 году. Производительность первого составит 20 тысяч тонн, второго — 100 тысяч. Стоимость первого объекта оценивается в 477,4 миллиона рублей, второго — в 921 миллион рублей.
Как заявил замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, компания может предоставить финансирование в размере до 95% от стоимости объектов в рамках мер поддержки.
«Объем потенциального займа РЭО в проекты может составить до 857 миллионов рублей по первому объекту и до 436 миллионов рублей — по второму», — отметил Сергей Королев.
По словам главы региона Юрия Зайцева, подобные объекты позволят решить вопросы сортировки отходов и переработки вторсырья. Однако, отметил он, перед тем как проект будет окончательно утвержден, необходимо изучить все условия концессионных соглашений, просчитать нагрузку на бюджет, оценить рентабельность.
ППК «РЭО» была создана с целью сформировать в России комплексную систему обращения с ТКО. Согласно нацпроекту «Экология», к 2030 году необходимо добиться 100-процентного объема сортировки отходов, а также сократить объем направляемого на полигоны ТКО на 50%.
Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.