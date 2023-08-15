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Банк ДОМ. РФ: Кредит до маткапитала для ипотеки получили 2000 семей

Банк ДОМ. РФ: Кредит до маткапитала для ипотеки получили 2000 семей

15 августа 2023, 07:24
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ подвел итоги ипотечного кредитования с применением механизма выдачи кредита до получения материнского капитала, который Социальный фонд передает напрямую застройщику.

В текущем году с задействованием данного инструмента ипотеку оформили около 2000 семей, а общая сумма займов превысила 11 млрд рублей.

Чаще всего ипотечные договоры с ускоренным порядком расчетов заключались в российской столице и Московской области (по 1,7 млрд рублей), на Кубани (1,2 млрд рублей), в Санкт-Петербурге (порядка 900 млн рублей), а также в Тюменской области (примерно 600 млн рублей).

Кроме того, в число регионов-лидеров вошли Приморье (500 млн рублей), а также Ростовская (около 500 млн рублей), Свердловская (460 млн рублей), Ленинградская (460 млн рублей) и Новосибирская (430 млн рублей) области.

«При таком порядке расчетов кредитные средства перечисляются на счет эскроу клиента сразу после регистрации сделки в Росреестре, а средства маткапитала застройщики получают напрямую от Социального фонда РФ. Новая схема, которая была запущена Банком ДОМ.РФ в прошлом году, позволила значительно ускорить проведение ипотечных сделок», — рассказал Алексей Косяков, зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ.

Ранее, когда расчет в ускоренном порядке еще не применялся, кредитные средства и маткапитал направлялись застройщику после поступления в банк суммы материнского капитала.

Свыше 80% соглашений в указанном формате были оформлены по «Семейной ипотеке». Порядка 10% договоров были заключены в рамках программы для IT-специалистов, и еще по 5% пришлось на «Льготную на новостройки» и «Дальневосточную».

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