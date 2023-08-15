Банк ДОМ. РФ: Кредит до маткапитала для ипотеки получили 2000 семей

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В текущем году с задействованием данного инструмента ипотеку оформили около 2000 семей, а общая сумма займов превысила 11 млрд рублей.
Чаще всего ипотечные договоры с ускоренным порядком расчетов заключались в российской столице и Московской области (по 1,7 млрд рублей), на Кубани (1,2 млрд рублей), в Санкт-Петербурге (порядка 900 млн рублей), а также в Тюменской области (примерно 600 млн рублей).
Кроме того, в число регионов-лидеров вошли Приморье (500 млн рублей), а также Ростовская (около 500 млн рублей), Свердловская (460 млн рублей), Ленинградская (460 млн рублей) и Новосибирская (430 млн рублей) области.
«При таком порядке расчетов кредитные средства перечисляются на счет эскроу клиента сразу после регистрации сделки в Росреестре, а средства маткапитала застройщики получают напрямую от Социального фонда РФ. Новая схема, которая была запущена Банком ДОМ.РФ в прошлом году, позволила значительно ускорить проведение ипотечных сделок», — рассказал Алексей Косяков, зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ.
Ранее, когда расчет в ускоренном порядке еще не применялся, кредитные средства и маткапитал направлялись застройщику после поступления в банк суммы материнского капитала.
Свыше 80% соглашений в указанном формате были оформлены по «Семейной ипотеке». Порядка 10% договоров были заключены в рамках программы для IT-специалистов, и еще по 5% пришлось на «Льготную на новостройки» и «Дальневосточную».