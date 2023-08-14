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Updated Сегодня, 08:35

В Тюмени сотрудники ФСБ поймали двух террористов

В Тюмени сотрудники ФСБ поймали двух террористов

14 августа 2023, 08:32
Одного из них оперативники обезвредили, когда тот пытался взорвать ТЭК.
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области за прошедший июль сотрудники ФСБ смогли поймать двух сторонников украинских нацистов. Одного из террористов ликвидировали на месте. Оперативникам удалось устранить его, когда тот пытался взорвать объект ТЭК. Эти вопросы обсудили на заседании антитеррористической комиссии, которая прошла при главе области Александре Мооре.

В НАК (национальный антитеррористический комитет) рассказали, что по стране специалисты смогли пресечь 188 эпизодов терроризма с начала СВО. Этот комитет был основан по приказу главы государства в 2006 году. Его цель — это организация и координация действий, направленных на противодействие с терроризмом.

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Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в областной столице оперативники застрелили террориста. Перестрелка случилась в Исетском районе. Подозреваемого обнаружили в лесу. Он пытался устроить теракт. При попытке задержания подозреваемый начал стрелять — при себе у него были пистолеты Макаров и СВУ. Представителям правоохранительных органов пришлось убить его ответным огнём.

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#Анастасия Ильина#Террористы#Терроризм#Тюмень#ФСБ
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