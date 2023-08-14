В Тюмени сотрудники ФСБ поймали двух террористов

В НАК (национальный антитеррористический комитет) рассказали, что по стране специалисты смогли пресечь 188 эпизодов терроризма с начала СВО. Этот комитет был основан по приказу главы государства в 2006 году. Его цель — это организация и координация действий, направленных на противодействие с терроризмом.