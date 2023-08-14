В Тюмени мошенник взял кредит и купил ноутбуки и телефоны на 750 тысяч рублей

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В областной столице суд вынес решение в деле о мошенничестве с поддельным паспортом. На скамье подсудимых оказался 56-летний житель Казани.
«В суде установлено, что мужчина в декабре 2019 года приехал в областной центр и по поддельному паспорту, предоставленному ему его сообщником, оформлял кредитные карты и получал потребительские кредиты, не намереваясь их погашать», — сообщает прокуратура Тюменской области.
Он покупал ноутбуки, бытовую технику и другие товары. Из-за действий злоумышленника организации получили ущерб в размере 750 тысяч рублей. Мужчина получил 1,5 года колонии общего режима.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменку обокрали почти на полмиллиона рублей. Полицейские месяц не могли возбудить дело.