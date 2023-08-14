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В Тюмени мошенник взял кредит и купил ноутбуки и телефоны на 750 тысяч рублей

В Тюмени мошенник взял кредит и купил ноутбуки и телефоны на 750 тысяч рублей

14 августа 2023, 16:17
Фото: 1MI
Расследование длилось несколько лет.

В областной столице суд вынес решение в деле о мошенничестве с поддельным паспортом. На скамье подсудимых оказался 56-летний житель Казани.

«В суде установлено, что мужчина в декабре 2019 года приехал в областной центр и по поддельному паспорту, предоставленному ему его сообщником, оформлял кредитные карты и получал потребительские кредиты, не намереваясь их погашать», — сообщает прокуратура Тюменской области.

Он покупал ноутбуки, бытовую технику и другие товары. Из-за действий злоумышленника организации получили ущерб в размере 750 тысяч рублей. Мужчина получил 1,5 года колонии общего режима.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменку обокрали почти на полмиллиона рублей. Полицейские месяц не могли возбудить дело.

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#Дела судебные#Происшествия#Новости тюмени#Александр Мязин
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