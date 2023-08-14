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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В Тюмени хотят внедрить скоростную сеть автобусов

В Тюмени хотят внедрить скоростную сеть автобусов

14 августа 2023, 16:03
Фото: 1MI
О сроках и стоимости проекта пока ничего не сообщается.

В областной столице может появиться скоростная сеть автобусов для надёжной связи микрорайонов с центром города.

На конференции 14 августа губернатор сообщил, что «в ближайшие годы стоит задача сформировать транспортно-дорожный каркас Тюмени». Трамваи в городе в ближайшие годы «точно не появятся».

«Есть альтернатива — скоростная связка автобусов по типу метро», — сообщил Александр Моор.

Возможно, что в Тюмени могут появиться специальные большие автобусы курсирующие по выделенным полосам. При этом их средняя скорость будет выше уже действующего общественного транспорта.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменские таксисты готовятся к забастовкам из-за новых правил в работе 1 сентября. За последнее время цены на их услуги существенно выросли в городе, некоторые тюменцы использовали их как альтернативу автобусам.

В Тюмени изменится схема движения автобуса №96
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Автобусы#Работа
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