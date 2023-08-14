В Тюмени хотят внедрить скоростную сеть автобусов

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В областной столице может появиться скоростная сеть автобусов для надёжной связи микрорайонов с центром города.
На конференции 14 августа губернатор сообщил, что «в ближайшие годы стоит задача сформировать транспортно-дорожный каркас Тюмени». Трамваи в городе в ближайшие годы «точно не появятся».
«Есть альтернатива — скоростная связка автобусов по типу метро», — сообщил Александр Моор.
Возможно, что в Тюмени могут появиться специальные большие автобусы курсирующие по выделенным полосам. При этом их средняя скорость будет выше уже действующего общественного транспорта.
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменские таксисты готовятся к забастовкам из-за новых правил в работе 1 сентября. За последнее время цены на их услуги существенно выросли в городе, некоторые тюменцы использовали их как альтернативу автобусам.