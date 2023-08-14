В горящем трехэтажном здании на Энергетиков пострадал тюменец (ВИДЕО пожара)

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Утром 14 августа в Тюмени случился пожар. Это произошло на улице Энергетиков. Первые сообщения вместе с видеокадрами с места события появились в социальных сетях. На них видно охваченное огнем здание. Рядом со зданием стоят машины скорой помощи.
Как сообщили нашему изданию в региональном отделении МЧС, пожар произошел в офисном здании на улице Энергетиков 57 стр. 1. Огнеборцы смогли добраться на место, когда пожар уже охватил три этажа здания.
— Было задействовано 13 единиц техники и 33 человека личного состава. Огонь ликвидировали в 5:25. Погибших нет, — рассказали в ведомстве.
Информации о причинах возгорания пока не сообщается.
В департаменте здравоохранения изданию «Nashgorod.ru» сообщили, что в утреннем пожаре все же был один пострадавший. Однако мужчина отказался ехать в больницу. О причинах такого поведения тоже неизвестно.
— Вызов поступил 14 августа в 4:57, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 5:08. После осмотра и оказания помощи пациент отказался ехать в больницу, — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало о пожаре, случившемся в центре города. Жильцы выбежали на улицу из-за удушающего запаха дыма. Очевидцы рассказали, что хозяин квартиры выбежал в белье. Он вовремя не заметил огонь. Его жена тоже вышла на улицу, рыдая из-за случившегося.