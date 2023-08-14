В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли пять человек

Пять человека погибли в жуткой аварии, произошедшей в десятом часу вечера в Тобольском районе. На 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Infiniti G35 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения. Там он столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом. От удара легковушку смяло как консервную банку.