В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли пять человек

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Пять человека погибли в жуткой аварии, произошедшей в десятом часу вечера в Тобольском районе. На 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Infiniti G35 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения. Там он столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом. От удара легковушку смяло как консервную банку.
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, в результате аварии погибли водитель Infiniti и четверо пассажиров: женщина и трое несовершеннолетних детей. Четверо из них скончались на месте аварии, один в больнице. Еще двое детей в настоящее время госпитализированы с травмами.
На месте ДТП работает оперативно-следственная группа. Движение по проезжей части дороги перекрыто, сотрудники ДПС регулируют движением транспорта в реверсивном порядке по прилегающей к дороге территории объекта придорожного сервиса.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (в Уватском районе) произошла смертельная авария. На этом участке столкнулись три автомобиля. Два из них от удара загорелись. В ДТП погибли три человека.