УСТЭК полностью завершила работы по замене теплосетей в границах дворовых территорий

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Работы во дворах по программе благоустройства дворовых территорий в части замены трубопроводов завершены в полном объеме. 2 августа заместитель главы города Петр Вагин вместе с представителями других городских ведомств проверил 10 объектов капитального ремонта, на 8 из которых проводит работы УСТЭК.
В районе жилых домов по ул. 50 лет Октября, 46, 48, ул. Широтная, 99, 105, 107 и по ул. Ялуторовская, 5 капитальный ремонт территории был завершен на месяц ранее планируемой даты. По графику монтаж тепломеханического оборудования вместе с благоустройством должны были закончиться 24 августа, но УСТЭК завершила свои работы ещё в 20 числах июля.
Работы на тепломеханическом оборудовании по ул. Широтная, 152 проводились с 18 мая по 20 июля, было проложено 209 м. теплотрассы. На данный момент осталось только уложить асфальт. Завершились все работы по монтажу оборудования и по ул. Станционная, 36. Горячая вода в квартирах появилась ещё 7 июля, вместо 10 июля, а 28 июля УСТЭК завершил оставшиеся работы по благоустройству.
По ул. Московский тракт 129, 129/1, 131, 131/1 и по ул. Беляева 23к1, 23к2, 25 работы на тепломеханическом оборудовании завершены раньше планируемой даты. Сейчас ведутся работы по восстановлению нарушенного благоустройства, за границами дворовых территорий. Дворовую территорию под благоустройство передали в установленные сроки.
Программа по благоустройству дворовых территорий направлена на обновление дворовых территорий жилых домов, и начинается она с замены старых трубопроводов на новые. Благодаря этой программе дворы города приобретают более лаконичный и современный вид, удобную инфраструктуру, детские и спортивные площадки, обновленные и надежные инженерные коммуникации.
Средства на капитальный ремонт инженерных коммуникаций, расположенных в границах благоустраиваемых дворов, выделяются в качестве субсидии из муниципального бюджета. К 1 сентября планируется завершить все работы по капитальным ремонтам с благоустройством дворов.