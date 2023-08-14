УСТЭК полностью завершила работы по замене теплосетей в границах дворовых территорий

Работы на тепломеханическом оборудовании по ул. Широтная, 152 проводились с 18 мая по 20 июля, было проложено 209 м. теплотрассы. На данный момент осталось только уложить асфальт. Завершились все работы по монтажу оборудования и по ул. Станционная, 36. Горячая вода в квартирах появилась ещё 7 июля, вместо 10 июля, а 28 июля УСТЭК завершил оставшиеся работы по благоустройству.