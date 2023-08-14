Тюменцы ужаснулись от заявления губернатора о животных

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Жители Тюменской области не довольны идеей чипизации домашних животных. Тюменцы полагают, что этот процесс будет проходить за их счёт (стоимость услуги 700 — 800 рублей). А потом местные власти введут налог на всех питомцев.
Люди отреагировали на заявление губернатора в ходе пресс-конференции 14 августа. Александр Моор считает, что животное можно будет идентифицировать по чипу, если хозяин решит его выбросить на улицу.
«Сегодня заплати за чип, завтра за вакцинацию, потом налог на содержание животного обязательно введут! Ещё и паспорт животного придумают с фотографией и отпечатком носа! Плати и плати!», — отмечает тюменец Алексей Т.
«А потом будет легче ввести налог на домашних питомцев. Чип есть, личность определена, извольте платить налог», — отметила Светлана А.
Некоторые жители Тюмени полагают, что после питомцев власти могут взяться и за тюменцев.
«Сначала животное, потом человек? А причина найдётся», — сообщает Катерина Т.
В ходе опроса подписчиков Telegram-канала «Наш город» 42% отметили, что чипизация животных не решит проблему с бездомными собаками и кошками. Ещё 13% респондентов заявили, что в этом случае питомцев будут заводить меньше.