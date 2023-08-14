Тюменцам рассказали, на каких каруселях бесплатно покатают 14 августа в горсаду

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:09
Сегодня, 14 августа, Тюменская область отмечает свой день рождения. В связи с этим событием горожанам разрешили прокатиться бесплатно на аттракционах в горсаду. На официальном сайте Городского парка культуры и отдыха сообщается, что предложение действует с 10.00 до 18.00 на два аттракциона. Прокатиться безвозмездно и с ветерком можно на каруселях «Али-Баба» и «Клоун».
Почему выбраны именно эти аттракционы администрация парка не уточнила. Однако ясно, что такое предложение многим придется по душе. Поскольку эти два аттракциона пользуются большой популярностью как у тюменцев, так и у гостей города. Карусель «Али-баба» — это семейный аттракцион. Так что взрослые тоже смогут повеселиться на славу. «Клоун» же подойдет для аудитории помладше.
На сайте говорится о возможном прекращении акции, если погодные условия не позволят продлить веселье до вечера.
Напомним, в городе в честь празднования дня рождения Тюменской области целую неделю будут увлекательные мероприятия. Одним из значимых событий для горожан станет приезд группы «Иванушек International». Ожидание поклонников увидеть исполнителей вживую настолько сильно, что власти даже могут закрыть вход на концерт, если фанатов соберется очень много.
Еще одним значимым для города событием станет приезд певицы Пелагеи. Концерт артистки состоится 20 августа и станет завершающим этапом праздничной недели.
Ну, а с полным списком культурных мероприятий, приуроченных к празднованию дня рождения области, вы можете ознакомиться здесь.