Тюменцам рассказали, на каких каруселях бесплатно покатают 14 августа в горсаду

Почему выбраны именно эти аттракционы администрация парка не уточнила. Однако ясно, что такое предложение многим придется по душе. Поскольку эти два аттракциона пользуются большой популярностью как у тюменцев, так и у гостей города. Карусель «Али-баба» — это семейный аттракцион. Так что взрослые тоже смогут повеселиться на славу. «Клоун» же подойдет для аудитории помладше.