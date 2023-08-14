Тюменский губернатор сообщил, почему пять лет не может достроить онкоцентр и больницу

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Губернатор Александр Моор ответил на вопрос журналистов о строительстве онкоцентра и областной детской больницы. Он заявил, что от проекта власти не отказались.
Ещё в 2018 году губернатор пообещал построить новую больницу. Заявление прозвучало во время его предвыборной компании, сообщает 72.ру.
«Объект большой, но последние события не позволяли нам это сделать», — сообщил Александр Моор на пресс-конференции 14 августа.
В 2022 году больницу не стали строить из-за санкций. Он пообещал, что проект доработают.
«Для строительства кампуса пандемия и санкции не помеха. Странно», — отметила тюменка Анна Т.
Напомним, что на кампус решено потратить 29 млрд рублей. Договор заключен с компанией «Врата Сибири», Площадь строения составит более 160 тысяч квадратных метров.