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Тюменский губернатор сообщил, почему пять лет не может достроить онкоцентр и больницу

Тюменский губернатор сообщил, почему пять лет не может достроить онкоцентр и больницу

14 августа 2023, 12:21
Фото: 1MI
Во всём виноваты санкции.

Губернатор Александр Моор ответил на вопрос журналистов о строительстве онкоцентра и областной детской больницы. Он заявил, что от проекта власти не отказались.

Ещё в 2018 году губернатор пообещал построить новую больницу. Заявление прозвучало во время его предвыборной компании, сообщает 72.ру.

«Объект большой, но последние события не позволяли нам это сделать», — сообщил Александр Моор на пресс-конференции 14 августа.

В 2022 году больницу не стали строить из-за санкций. Он пообещал, что проект доработают.

«Для строительства кампуса пандемия и санкции не помеха. Странно», — отметила тюменка Анна Т.

Напомним, что на кампус решено потратить 29 млрд рублей. Договор заключен с компанией «Врата Сибири», Площадь строения составит более 160 тысяч квадратных метров.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Кампус
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