nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 августа, 12:38

Published 14 августа, 12:38

Modified Сегодня, 18:51

Updated Сегодня, 18:51

Тюменских предпринимателей приглашают на лекцию по искусственному интеллекту

Тюменских предпринимателей приглашают на лекцию по искусственному интеллекту

14 августа 2023, 12:38
Фото: 1MI
В Тюменском Технопарке пройдёт бесплатная лекция по искусственному интеллекту в бизнесе. Послушать про нанотехнологии и как они помогают в развитии собственного дела, могут все желающие. Мероприятие состоится 25 августа в 14:00, сообщает Инвестагентство Тюменской области.

Эксперты поделятся практическими знаниями о применении AI в разных отраслях и расскажут, как можно использовать актуальные инструменты AI для решения бизнес-задач. Также на лекции будет затронута ещё одна важная тема — идентификация ключевых задач бизнеса, которые могут быть решены с помощью AI, а также пошаговый процесс выбора и оценки AI инструментов: ChatGPT, MidJourney, GigaChat и тп.

«Искусственный интеллект — это технология, которая меняет игру в различных сферах деятельности, включая бизнес. В уникальной лекции мы рассмотрим, как AI может стать решающим фактором вашего успеха», — пояснили в Инвестагентстве.

Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, для поддержки инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей правительством Тюменской области в 2013 году был учрежден Фонд «Инвестиционное агентство». Организация оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку представителям малого и среднего предпринимательства.

Бизнес-делегация Тюменской области приехала в Турцию для поиска новых партнёров
Узнать подробнее
Подпишитесь
Дикий кадровый голод: в школах Тюменской области не хватает более 700 учителей
1 сентября, 01:07
«Теперь только для богатых?»: смогут ли тюменцы позволить себе такси после реформы?
1 сентября, 06:05
Мобилизованный тюменец сбежал из военной части ради своей девушки
Вчера, 07:09
Литровая банка меда или килограмм малины? Что полезнее осенью на тысячу рублей
1 сентября, 01:09
«Санаторий лучше Турции»: секреты отдыха в «бабушкиной» среде от первого лица
1 сентября, 01:00
«Съемка запрещена?»: с 1 сентября водителей авто с регистратором будут штрафовать
1 сентября, 07:57