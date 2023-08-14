Тюменских предпринимателей приглашают на лекцию по искусственному интеллекту

Posted 14 августа, 12:38
Published 14 августа, 12:38
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Эксперты поделятся практическими знаниями о применении AI в разных отраслях и расскажут, как можно использовать актуальные инструменты AI для решения бизнес-задач. Также на лекции будет затронута ещё одна важная тема — идентификация ключевых задач бизнеса, которые могут быть решены с помощью AI, а также пошаговый процесс выбора и оценки AI инструментов: ChatGPT, MidJourney, GigaChat и тп.
«Искусственный интеллект — это технология, которая меняет игру в различных сферах деятельности, включая бизнес. В уникальной лекции мы рассмотрим, как AI может стать решающим фактором вашего успеха», — пояснили в Инвестагентстве.
Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Напомним, для поддержки инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей правительством Тюменской области в 2013 году был учрежден Фонд «Инвестиционное агентство». Организация оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку представителям малого и среднего предпринимательства.