Тюменских предпринимателей приглашают на лекцию по искусственному интеллекту

Эксперты поделятся практическими знаниями о применении AI в разных отраслях и расскажут, как можно использовать актуальные инструменты AI для решения бизнес-задач. Также на лекции будет затронута ещё одна важная тема — идентификация ключевых задач бизнеса, которые могут быть решены с помощью AI, а также пошаговый процесс выбора и оценки AI инструментов: ChatGPT, MidJourney, GigaChat и тп.