Тюменская область вошла в число самых активных регионов по проведению «Урока цифры»

Posted 14 августа, 11:08
Published 14 августа, 11:08
Modified Вчера, 22:22
Updated Вчера, 22:22
За пятилетний период департамент информатизации Тюменской области организовал и провёл порядка 30 открытых уроков, участниками которых стали более 1000 школьников.
«"Урок цифры» играет важную роль в привлечении ребят в интересный и перспективный мир цифровых технологий и профессий будущего. Именно так, через доступные и понятные форматы, взаимодействие с экспертами, дети и подростки получают максимум полезной и практичной информации, которая, возможно, даст толчок к становлению на пути к профессиональному мастерству в мире ИТ-профессий. Благодарю команду проекта за интересные темы и взаимодействие. Мы рады быть частью такого масштабного проекта и вносить в него свой вклад», — пояснил глава депцифры ТО Станислав Логинов.
В свою очередь напомним, что в регионе с 2015 года проводится обучение школьников по робототехнике (РобоЛабы) и программированию (АйтиЛабы). Курсы организованы на базе оборудованных классов в школах Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима.