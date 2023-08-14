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Posted 14 августа, 11:08

Published 14 августа, 11:08

Modified Вчера, 22:22

Updated Вчера, 22:22

Тюменская область вошла в число самых активных регионов по проведению «Урока цифры»

Тюменская область вошла в число самых активных регионов по проведению «Урока цифры»

14 августа 2023, 11:08
Фото: 1MI
Федеральному просветительскому проекту «Урок цифры» исполнилось 5 лет. В честь юбилея проекта лучшие регионы отмечены специальными наградами на форуме «Цифровая эволюция». В числе лидеров оказалась и Тюменская область, став одним из самых активных субъектов в проекте.

За пятилетний период департамент информатизации Тюменской области организовал и провёл порядка 30 открытых уроков, участниками которых стали более 1000 школьников.

«"Урок цифры» играет важную роль в привлечении ребят в интересный и перспективный мир цифровых технологий и профессий будущего. Именно так, через доступные и понятные форматы, взаимодействие с экспертами, дети и подростки получают максимум полезной и практичной информации, которая, возможно, даст толчок к становлению на пути к профессиональному мастерству в мире ИТ-профессий. Благодарю команду проекта за интересные темы и взаимодействие. Мы рады быть частью такого масштабного проекта и вносить в него свой вклад», — пояснил глава депцифры ТО Станислав Логинов.

В свою очередь напомним, что в регионе с 2015 года проводится обучение школьников по робототехнике (РобоЛабы) и программированию (АйтиЛабы). Курсы организованы на базе оборудованных классов в школах Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима.

Ещё несколько десятков тюменских школьников успешно завершили курс по робототехнике
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