Тюменская область вошла в число самых активных регионов по проведению «Урока цифры»

В свою очередь напомним, что в регионе с 2015 года проводится обучение школьников по робототехнике (РобоЛабы) и программированию (АйтиЛабы). Курсы организованы на базе оборудованных классов в школах Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима.