Тюмень вошла в топ-10 регионов по спросу на новостройки в Москве

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Интерес к покупке жилья в Москве у россиян год к году вырос на 19%, при этом желание иметь недвижимость в столице активно проявляют жители Тюменской области, которые вошли в топ-10 регионов по спросу на новостройки за последний год.
Чаще всего тюменцев интересует жилье эконом-класса, причем наибольшую активность в просмотрах объявлений о продаже квартир в Москве проявляют женщины в возрасте от 35 до 44 лет со средним уровнем доходаК элитному столичному жилью активнее присматриваются тюменские мужчины в возрасте от 45 до 54 лет. Наиболее часто новостройсками в Москве интересуются сами жители столицы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Татарстана. В целом, интерес к покупке жилья в столице у россиян год к году вырос на 19%, при этом спрос на новостройки эконом-класса вырос почти на 20%, а спрос на жилье бизнес-класса — на 17,5%.
Методика
Исследование проведено на базе обезличенных и агрегированных данных Big Data МТС. В рамках исследования был изучен спрос абонентов МТС, посещавших интернет-ресурсы застройщиков в Москве в период с июня 2022 по июнь 2023 года. В исследовании учитывались пользователи, которые заходили на сайт более 5 раз за указанный период с целью исключить тех, кто осуществлял единичные переходы, в том числе по результатам рекламных кампаний девелоперов.