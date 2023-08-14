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Тюмень вошла в топ-10 регионов по спросу на новостройки в Москве

Тюмень вошла в топ-10 регионов по спросу на новостройки в Москве

14 августа 2023, 10:04
Фото: 1MI
Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса «МТС Исследования» проанализировала на данных Big Data спрос жителей регионов на эконом- и бизнес-недвижимость в Москве.

Интерес к покупке жилья в Москве у россиян год к году вырос на 19%, при этом желание иметь недвижимость в столице активно проявляют жители Тюменской области, которые вошли в топ-10 регионов по спросу на новостройки за последний год.

Чаще всего тюменцев интересует жилье эконом-класса, причем наибольшую активность в просмотрах объявлений о продаже квартир в Москве проявляют женщины в возрасте от 35 до 44 лет со средним уровнем доходаК элитному столичному жилью активнее присматриваются тюменские мужчины в возрасте от 45 до 54 лет. Наиболее часто новостройсками в Москве интересуются сами жители столицы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Татарстана. В целом, интерес к покупке жилья в столице у россиян год к году вырос на 19%, при этом спрос на новостройки эконом-класса вырос почти на 20%, а спрос на жилье бизнес-класса — на 17,5%.

Методика

Исследование проведено на базе обезличенных и агрегированных данных Big Data МТС. В рамках исследования был изучен спрос абонентов МТС, посещавших интернет-ресурсы застройщиков в Москве в период с июня 2022 по июнь 2023 года. В исследовании учитывались пользователи, которые заходили на сайт более 5 раз за указанный период с целью исключить тех, кто осуществлял единичные переходы, в том числе по результатам рекламных кампаний девелоперов.

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