Тюмень вошла в топ-10 регионов по спросу на новостройки в Москве

Чаще всего тюменцев интересует жилье эконом-класса, причем наибольшую активность в просмотрах объявлений о продаже квартир в Москве проявляют женщины в возрасте от 35 до 44 лет со средним уровнем доходаК элитному столичному жилью активнее присматриваются тюменские мужчины в возрасте от 45 до 54 лет. Наиболее часто новостройсками в Москве интересуются сами жители столицы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Татарстана. В целом, интерес к покупке жилья в столице у россиян год к году вырос на 19%, при этом спрос на новостройки эконом-класса вырос почти на 20%, а спрос на жилье бизнес-класса — на 17,5%.