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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Горожане рассказали об опасных вечерних прогулках в экопарке «Затюменском»

«Страшно гулять». Горожане рассказали об опасных вечерах в экопарке «затюменском»

14 августа 2023, 12:08
Фото: 1MI

Горожане рассказали об опасных вечерних прогулках в экопарке «Затюменском»

По словам местных жителей в экопарке работает каждый только четвертый фонарь.
Сюжет
Тюмень

Полюбившийся тюменцам экопарк «Затюменский» в вечернее время превращается в декорации для фильмов ужасов. При этом жители продолжают гулять с детьми, кто-то прогуливает животных, а кто-то занимается спортом. Из-за неработающих фонарей люди передвигаются от фонаря к фонарю.

В администрации Тюмени о проблеме знают, и даже обещали исправить ситуацию.

«Освещение на содержании Тюменьгормост. Управой КАО было направлено письмо в адрес Тюменьгормост», — добавили в мэрии.
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#Алексей Каримов#Тюмень#Экопарк#Общество#Видео
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