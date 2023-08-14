«Страшно гулять». Горожане рассказали об опасных вечерах в экопарке «затюменском»

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Полюбившийся тюменцам экопарк «Затюменский» в вечернее время превращается в декорации для фильмов ужасов. При этом жители продолжают гулять с детьми, кто-то прогуливает животных, а кто-то занимается спортом. Из-за неработающих фонарей люди передвигаются от фонаря к фонарю.
В администрации Тюмени о проблеме знают, и даже обещали исправить ситуацию.
«Освещение на содержании Тюменьгормост. Управой КАО было направлено письмо в адрес Тюменьгормост», — добавили в мэрии.