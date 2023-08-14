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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:28

Сразу 8 тюменских баров попали в лонг-лист российской премии

Сразу 8 тюменских баров попали в лонг-лист российской премии

14 августа 2023, 13:27
Фото: 1MI
За них проголосовали жюри конкурса.

Сразу 8 баров областной столицы вошли в лонг-лист Всероссийской барной премии WHERE2DRINK 2023.

По данным «Нашего города», большинство баров находятся в центре Тюмени. За заведения проголосовало жюри конкурса, его результаты станут известны 28 августа. Известно, что рейтинг составлен по итогам голосования 500 экспертов по напиткам со всей страны. Стоит отметить, что в лог-лист попали почти 40 баров из Екатеринбурга.

В июле «Наш город» сообщал, что тюменцы распродают бизнес связанный с разливными напитками. Некоторые магазины и бары работают в Тюмени более 10 лет. За последние 2 недели месяца 8 владельцев решили продать бизнес.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес
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