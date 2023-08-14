Сразу 8 тюменских баров попали в лонг-лист российской премии

По данным «Нашего города», большинство баров находятся в центре Тюмени. За заведения проголосовало жюри конкурса, его результаты станут известны 28 августа. Известно, что рейтинг составлен по итогам голосования 500 экспертов по напиткам со всей страны. Стоит отметить, что в лог-лист попали почти 40 баров из Екатеринбурга.