Сразу 8 тюменских баров попали в лонг-лист российской премии

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Сразу 8 баров областной столицы вошли в лонг-лист Всероссийской барной премии WHERE2DRINK 2023.
По данным «Нашего города», большинство баров находятся в центре Тюмени. За заведения проголосовало жюри конкурса, его результаты станут известны 28 августа. Известно, что рейтинг составлен по итогам голосования 500 экспертов по напиткам со всей страны. Стоит отметить, что в лог-лист попали почти 40 баров из Екатеринбурга.
В июле «Наш город» сообщал, что тюменцы распродают бизнес связанный с разливными напитками. Некоторые магазины и бары работают в Тюмени более 10 лет. За последние 2 недели месяца 8 владельцев решили продать бизнес.