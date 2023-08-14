Ростехнадзор: Лифтовое хозяйство будут восстанавливать длительное время

Лифты вывели из категории «Опасные производственные объекты» в 2012 году. В течение 2 лет за ними не осуществлялся государственный надзор и не проводились проверки. Ростехнадзору вернули ряд полномочий после нескольких аварий и несчастных случаев, а сами лифты снова внесли в категорию опасных производственных объектов. При этом ведомству не вменили в обязанность проверять обслуживающие и ремонтные организации, а также тех, кто оценивает техническое состояние лифтового хозяйства.