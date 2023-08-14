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Ростехнадзор: Лифтовое хозяйство будут восстанавливать длительное время

Ростехнадзор: Лифтовое хозяйство будут восстанавливать длительное время

14 августа 2023, 13:18
Фото: 1MI
Многие россияне испытывают стресс при использовании лифтов. Ситуация усугубилась в последние годы в связи с ростом количества несчастных случаев, связанных с эксплуатацией лифтового оборудования.

Национальный лифтовой союз представил данные, в соответствии с которыми в Российской Федерации за последние пять лет произошло более 330 несчастных случаев на лифтах. При этом погибло 129 человек, сообщает издание 56orb.ru.

С 1 марта текущего года по решению Правительства России полномочия по контролю за безопасностью и содержанием опасных технических зданий и сооружений вернули Ростехнадзору. С этого момента ведомство работает над восстановлением системы контроля, которую разрушили более десяти лет назад.

Лифты вывели из категории «Опасные производственные объекты» в 2012 году. В течение 2 лет за ними не осуществлялся государственный надзор и не проводились проверки. Ростехнадзору вернули ряд полномочий после нескольких аварий и несчастных случаев, а сами лифты снова внесли в категорию опасных производственных объектов. При этом ведомству не вменили в обязанность проверять обслуживающие и ремонтные организации, а также тех, кто оценивает техническое состояние лифтового хозяйства.

В середине 2021 года полномочия Ростехнадзора были еще сильнее урезаны. Ведомство больше не могло контролировать правила и технические регламенты — данные полномочия передали управляющим компаниям.

Полномочия по контролю за безопасностью эксплуатации и содержанием опасных технических зданий и сооружений, в том числе лифтов и подъемных платформ для людей с ограниченными возможностями здоровья, вернули Ростехнадзору с 1 марта текущего года. Тогда в структуре заявили, что необходим полный перезапуск всей системы. Это подтвердили эксперты, по мнению которых, чтобы обеспечить безопасность, необходим контроль за всей отраслью: от проектирования до монтажа лифтов.

Производители лифтового оборудования также считают, что задача по созданию системы контроля за лифтовым оборудованием в Российской Федерации является важной. По словам первого вице-президента Национального лифтового союза Алексея Захарова, сильным фактором для обслуживающих организаций станет понимание неотвратимости наказания. По сути, неважно, кто и каким образом будет создавать систему контроля за лифтами. Главное, чтобы она обеспечила чувство защищенности у граждан. Лифты должны восприниматься как механизм, который экономит время и силы.

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