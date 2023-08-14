Роковая любовь: тюменец забил брата ногами из-за девушки

После ссоры тюменец пошел за добавкой в магазин, а, когда вернулся, то ревность заиграла в нем новыми красками. Увидев, что брат проявляет интерес к девушке, подозреваемый стал избивать его ногами по голове и телу. Тюменец попросту забил брата ногами в порыве ярости. Тот скончался в больнице от полученных травм.