Роковая любовь: тюменец забил брата ногами из-за девушки

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Житель Тюменской области убил родного брата, приревновав к нему свою сожительницу. В региональном отделении следственного комитета пояснили, что случай произошел В Аромашевском районе.
По версии следователей, осенью прошлого года 38-летний местный житель поругался со своим старшим братом. Мужчины вместе распивали алкогольные напитки и поссорились из-за девушки подозреваемого. Тот приревновал возлюбленную к брату.
После ссоры тюменец пошел за добавкой в магазин, а, когда вернулся, то ревность заиграла в нем новыми красками. Увидев, что брат проявляет интерес к девушке, подозреваемый стал избивать его ногами по голове и телу. Тюменец попросту забил брата ногами в порыве ярости. Тот скончался в больнице от полученных травм.
Сейчас собраны все доказательства вины обвиняемого. Его дело передали в суд. Скоро будет вынесен приговор по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Тюменец может отправиться в тюрьму сроком до 15 лет. О дальнейшей судьбе роковой возлюбленной не сообщается.