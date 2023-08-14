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Житель Тюменской области убил родного брата, приревновав жену к нему

Роковая любовь: тюменец забил брата ногами из-за девушки

14 августа 2023, 08:02
Фото: 1MI
Житель Тюменской области убил родного брата, приревновав жену к нему
Теперь ему грозит заключение сроком до 15 лет.
Сюжет
Тюрьма

Житель Тюменской области убил родного брата, приревновав к нему свою сожительницу. В региональном отделении следственного комитета пояснили, что случай произошел В Аромашевском районе.

По версии следователей, осенью прошлого года 38-летний местный житель поругался со своим старшим братом. Мужчины вместе распивали алкогольные напитки и поссорились из-за девушки подозреваемого. Тот приревновал возлюбленную к брату.

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После ссоры тюменец пошел за добавкой в магазин, а, когда вернулся, то ревность заиграла в нем новыми красками. Увидев, что брат проявляет интерес к девушке, подозреваемый стал избивать его ногами по голове и телу. Тюменец попросту забил брата ногами в порыве ярости. Тот скончался в больнице от полученных травм.

Сейчас собраны все доказательства вины обвиняемого. Его дело передали в суд. Скоро будет вынесен приговор по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Тюменец может отправиться в тюрьму сроком до 15 лет. О дальнейшей судьбе роковой возлюбленной не сообщается.

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#Анастасия Ильина#Тюрьма#Заключенные#Суд#Алкоголь#Алкогольная продукция#Убийство
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