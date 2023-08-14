Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 14 августа

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В Тюмени 14 августа будет пасмурно. По данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух в областной столице прогреется до +26. Ночью этот показатель опустится до +12. В дневное время влажность воздуха составит 40-57%. В течение дня в городе будет главенствовать северо-западный ветер со скоростью 3,7 м/с. Ночью его сменит северный ветер со скоростью 3 м/с. В течение дня будет облачно, но с прояснениями.
Тоболяков ждет ясная погода. Воздух в этом городе прогреется до +23. Ночью этот показатель опустится до +9. В дневное время влажность воздуха составит 36-52%. Северный ветер придет в Тобольск со скоростью 2,3 м/с. Похоже, что тепло пришло в северную часть региона. Конец июля — начало августа запомнились тоболякам ливнями, холодным ветром, понижением температуры и влажным воздухом. Местные жители еще успеют насладиться теплом перед наступлением осеннего сезона.
А вот жители Ялуторовского района сегодня не смогут принять солнечные ванны. По прогнозам синоптиков, в этом городе будет пасмурно в течение дня. Несмотря на это температура воздуха составит +25. Ночью показатель опустится до +8. Весь день здесь будет дуть северный порывистый ветер со скоростью 1,6-3,8 м/с. Влажность воздуха в дневное время составит 57%.
В соседнем Заводоуковске наблюдается аналогичная погодная картина. В течение дня воздух прогреется до +24. Влажность воздуха составит 57%. Утром синоптики обещают малооблачную погоду. А в дневное время суток — облачную, но с прояснениями.
Синоптики прогнозируют, что в Ишиме будет +21. Правда, ощущается такая погода, как +16. Влажность воздуха составит 33-51% в течение дня. Северный ветер придет со скоростью 2,7-4,8 м/с.