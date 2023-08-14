Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 14 августа

В Тюмени 14 августа будет пасмурно. По данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух в областной столице прогреется до +26. Ночью этот показатель опустится до +12. В дневное время влажность воздуха составит 40-57%. В течение дня в городе будет главенствовать северо-западный ветер со скоростью 3,7 м/с. Ночью его сменит северный ветер со скоростью 3 м/с. В течение дня будет облачно, но с прояснениями.