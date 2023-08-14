Опасная погода и смог ожидаются в Тюмени во вторник

Ранее «Наш город» сообщал, что на этой неделе жаркие дни снова вернуться в Тюмень. 17 августа в Тюмени вновь потеплеет до + 30 градусов. Скорость северного ветра снизится до 2-3 м/с. Влажность воздуха в городе повысится до 65%, но осадков не ожидается.