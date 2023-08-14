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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Опасная погода и смог ожидаются в Тюмени во вторник

Опасная погода и смог ожидаются в Тюмени во вторник

14 августа 2023, 11:46
Фото: 1MI
Воздух в областной столице станет опасен для горожан. С вечера 14 августа и до 9 утра вторника скорость ветра резко снизится.

Из-за неблагоприятных метеоусловий есть опасность накопления в воздухе вредных веществ.

Скорость ветра утром 15 августа составит около 1 метра в секунду, это будет способствовать возникновению смога в Тюмени. Воздух станет опасен для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы и аллергиков.

Ранее «Наш город» сообщал, что на этой неделе жаркие дни снова вернуться в Тюмень. 17 августа в Тюмени вновь потеплеет до + 30 градусов. Скорость северного ветра снизится до 2-3 м/с. Влажность воздуха в городе повысится до 65%, но осадков не ожидается.

Жаркие дни скоро снова вернутся в Тюмень
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени
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