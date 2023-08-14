Опасная погода и смог ожидаются в Тюмени во вторник

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Из-за неблагоприятных метеоусловий есть опасность накопления в воздухе вредных веществ.
Скорость ветра утром 15 августа составит около 1 метра в секунду, это будет способствовать возникновению смога в Тюмени. Воздух станет опасен для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы и аллергиков.
Ранее «Наш город» сообщал, что на этой неделе жаркие дни снова вернуться в Тюмень. 17 августа в Тюмени вновь потеплеет до + 30 градусов. Скорость северного ветра снизится до 2-3 м/с. Влажность воздуха в городе повысится до 65%, но осадков не ожидается.