На тобольских туристов потратят 37 млрд рублей

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Published Сегодня, 03:44
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В Тобольске собираются развивать туризм, для этих целей необходимо вложить 37 миллиардов рублей. Тобольск 200 лет славится своими храмами и является духовной столицей Сибири. Это один из значимых и важных городов для России. Ежегодно здесь бывает большое количество туристов, поэтому не удивительно, что власти города хотят вложить денежные средства в развитие туризма.
В Тобольске расположен единственный каменный кремль за Уралом. Этот город является большим звеном в исторической составляющей нашей страны. Этот северный город вошел в историю, как место для ссылок и каторжных работ. После революции 1917 года сюда была доставлена семья последнего российского императора Николая II, в 1918 году ее перевезли в Екатеринбург.
Как заявил замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, на данный момент у властей есть несколько идей, которые они хотят воплотить в жизнь. Политик добавил, что для реализации задуманного необходимо 37 мрд. рублей.
Сейчас ясно то, что источником финансирования станет не только региональных бюджет, но и федеральный. А так же частные финансирования.
— Создание туристической инфраструктуры ложится на государство. Бизнес же создает уникальные объекты, наполняет их и делает качественными и интересными, чтобы они отличались от того, что есть в стране, — добавил Пантелеев.
О рамках реализации сейчас говорить не приходится. Однако, если властям удасться реализовать задуманное и развить туризм в Тобольске, становится ясно, что в городе поток гостей увеличиться. Это же в свою очередь положительно сыграет на экономике региона.