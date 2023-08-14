На тобольских туристов потратят 37 млрд рублей

В Тобольске расположен единственный каменный кремль за Уралом. Этот город является большим звеном в исторической составляющей нашей страны. Этот северный город вошел в историю, как место для ссылок и каторжных работ. После революции 1917 года сюда была доставлена семья последнего российского императора Николая II, в 1918 году ее перевезли в Екатеринбург.