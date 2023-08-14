Молодой джигит на чужой «семерке» чуть не убил беременную жену в Тюмени

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Молодой человек накануне приехал в Тюмень. И, видимо, решил удивить беременную жену своими профессиональными навыками автогонщика. Для этих целей он взял у земляка «ВАЗ 2107» и рванул по улицам города.
Заходя в вираж без поворотников, он пересек двойную сплошную, где его нагнала автомашина KIA RIO. В результате «семерку» отбросило в опору освещения.
Остались ли довольны этим подвигом жена и земляк история умалчивает.