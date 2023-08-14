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Молодой джигит на чужой «семерке» чуть не убил беременную жену в Тюмени

Молодой джигит на чужой «семерке» чуть не убил беременную жену в Тюмени

14 августа 2023, 10:01
Фото: https://vk.com/tmnonline?w=wall-184220566_308204

Молодой джигит на чужой «семерке» чуть не убил беременную жену в Тюмени

ДТП произошло на перекрестке Монтажников-Ростовцева.
Сюжет
ДТП

Молодой человек накануне приехал в Тюмень. И, видимо, решил удивить беременную жену своими профессиональными навыками автогонщика. Для этих целей он взял у земляка «ВАЗ 2107» и рванул по улицам города.

Заходя в вираж без поворотников, он пересек двойную сплошную, где его нагнала автомашина KIA RIO. В результате «семерку» отбросило в опору освещения.

Остались ли довольны этим подвигом жена и земляк история умалчивает.

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#Алексей Каримов#ДТП#Новости тюмени
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