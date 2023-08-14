Максим Орешкин: Во втором квартале российская экономика выросла на 4,9%

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
«В этом году удалось посетить десятки предприятий в более чем 20 регионах страны. Везде отмечаются позитивные тенденции. Главное изменение последнего года — увеличение инвестиций предприятий в создание новых технологических решений, научных заделов и обучение кадров. Эти тренды активно поддерживаются правительством и региональными властями. В ближайшие годы это даст значительный положительный системный эффект для экономики», — поделился Максим Орешкин.
По словам эксперта, быстрая фаза восстановления экономики подошла к завершению, и дальнейший рост замедлится до более устойчивых показателей в районе 2,0 — 2,5% ежегодно, пишет ТАСС.
После дефицита в размере 2,1 трлн рублей в первом квартале 2023 года федеральный бюджет во втором квартале продемонстрировал дефицит на уровне 0,3 трлн рублей. Ожидается, что по итогам третьего квартала бюджет станет уже профицитным. В целом по году баланс бюджета ожидается на плановом уровне, составляющем около 2,0% ВВП.
Однако баланс текущего счета значительно сократился во втором квартале до $8,6 млрд, что повлияло на ослабление национальной валюты. По мнению Максима Орешкина, в ближайшие месяцы текущий счет восстановится до уровней второго полугодия предыдущего года. Этому способствует рост цен на основные экспортные товары, такие как энергоносители, металлы и продовольствие.
«Если посмотреть на структуру формирования денежной массы, то ключевую роль в разгоне спроса сыграло кредитование компаний и населения. Так, корпоративный кредит обеспечил формирование 9,5 трлн руб. дополнительного спроса в экономике, рост кредита населению 3,3 трлн руб. В последние месяцы кредитная активность ускоряется. Особенно вызывает опасение ускорение потребительского кредитования», — отметил помощник президента РФ.
По его мнению, ситуация нормализуется уже в ближайшее время. Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы обеспечить снижение темпов кредитования до устойчивых уровней.