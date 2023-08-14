Максим Орешкин: Во втором квартале российская экономика выросла на 4,9%

«В этом году удалось посетить десятки предприятий в более чем 20 регионах страны. Везде отмечаются позитивные тенденции. Главное изменение последнего года — увеличение инвестиций предприятий в создание новых технологических решений, научных заделов и обучение кадров. Эти тренды активно поддерживаются правительством и региональными властями. В ближайшие годы это даст значительный положительный системный эффект для экономики», — поделился Максим Орешкин.