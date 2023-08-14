Льгота военных действий: как абитуриенты с спецквотой СВО штурмуют вузы Тюмени

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В Тюменских вузах закончилась самая тревожная пора лета — завершены вступительные испытания. В конце этой недели были опубликованы приказы о зачислении на первый курс университетов. Впервые в этом году по указу президента РФ вузы выделяли квоты для участников специальной военной операции на Украине и их детей. В каждом учебном заведении было предоставлено 10 процентов от всех бюджетных мест на любую специальность. Использовали этот шанс далеко не все: в некоторых вузах спецквоту срочно перераспределяли среди абитуриентов, поступавших на общих основаниях.
В конце июля Минобразования и науки РФ отчиталось, что квотой воспользовались около семи тысяч человек, при том что в стране для их обучения планировалось 42 тысячи бюджетных мест в вузах федерального центра и регионах. Общая картина по России характера и для Тюменской области. В некоторые вузы в итоге не поступил ни один абитуриент по квоте.
В Тюменском государственном университете рассказали «Нашему городу», что на 167 мест, которые были выделены по квоте, поступили только 43 абитуриента, в том числе 11 человек зачислили без вступительных экзаменов.
«Остальные места ушли в общий конкурс, ребята на все из них уже зачислены», — рассказали в ведущем вузе Тюмени.
Там добавили, что самой большой популярностью у поступавших в этом году пользовались направления IT, педагогика, юриспруденция и экономика.
Приемная кампания в Тюменском медицинском университете, как и во всех учебных заведениях, стартовала 20 июня. На обучение по программам бакалавриата и специалитета по сравнению с прошлым годом выделили на 10 процентов больше бюджетных мест — 607. По спецквоте, как рассказал корреспонденту «Нашего города» ответственный секретарь приемной комиссии вуза Вениамин Глушков, подали заявление 42 абитуриента, но по результатам ЕГЭ в вуз зачислили 20 человек, одного из них без вступительных испытаний.
«[Выбирали эти абитуриенты] специальности: лечебное дело, педиатрия, стоматология, сестринское дело, фармация», — рассказал Глушков.
Приказы о зачислении первокурсников накануне опубликовали на официальном сайте вуза. В целом, отмечает Глушков, абитуриенты этого года стремились попасть на обучение по лечебному делу, педиатрии и стоматологии.
В Тюменском индустриальном университете обещали предоставить информацию о приемной кампании позже. На сайте опубликованы приказы ректора о зачислении, в одном из которых указано, что без экзамена зачислен абитуриент, «имеющий особое право на прием в пределах квоты» на специальность дизайн архитектурной среды.
По всей видимости также «в пределах отдельной квоты», но уже с итогами ЕГЭ были зачислены 25 абитуриентов. Уточнить, действительно ли это дети участников СВО или сами военные, не удалось. В приемной комиссии ответили, что на льготных условиях также зачисляются победители и призеры олимпиад.
Судя по документам, наибольшей популярностью у будущих первокурсников пользуются специальности нефтегазовое дело, IT и строительство.
В Государственном аграрном университете Северного Зауралья на запрос агентства не ответили. Однако неофициально, а приемной комиссии рассказали, что для льготников в вузе было выделено 62 места, но с заявлениями на поступление к ним никто не обратился.
Примерно такая же история в Тюменском государственном институте культуры. В приемной комиссии сообщили, что места по спецльготе были и несколько человек даже подали документы, но в итоге никто к ним учиться не пришел.
«Кто-то не сдал творческие испытания. Кто-то… ощущение такое, что мимо проходили и занесли документы. По итогу вступительные испытания прошла только одна девушка, но и она выбрала для обучения другой вуз», — неофициально сообщила оператор приемной комиссии.
Накануне стало известно, что среди тюменской молодежи резко вырос спрос на студенческие визы в Великобританию, ОАЭ, Канаду. По словам руководителя Students International Ирины Зубковой, в этих странах есть льготные условия для получения виз. Лояльно относятся к студентам, которые получают первое или второе высшее образование.