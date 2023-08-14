Льгота военных действий: как абитуриенты с спецквотой СВО штурмуют вузы Тюмени

В Тюменских вузах закончилась самая тревожная пора лета — завершены вступительные испытания. В конце этой недели были опубликованы приказы о зачислении на первый курс университетов. Впервые в этом году по указу президента РФ вузы выделяли квоты для участников специальной военной операции на Украине и их детей. В каждом учебном заведении было предоставлено 10 процентов от всех бюджетных мест на любую специальность. Использовали этот шанс далеко не все: в некоторых вузах спецквоту срочно перераспределяли среди абитуриентов, поступавших на общих основаниях.