Леонид Агутин рассказал, что нашел вдохновение в Тюмени

15 июля Леонид Агутин выступил в в рамках фестиваля «Лето в Тобольском Кремле». По словам очевидцев, полностью были заполнены не только зал и места рядом с ним. Для зрителей в зале стоимость билетов составила от полутора до десяти тысяч рублей.