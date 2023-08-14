Леонид Агутин рассказал, что нашел вдохновение в Тюмени

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Леонид Агутин дал интервью Надежде Стрелец. В нём певец рассказал, что изначально не был заинтересован в совместных концертах с симфоническими оркестрами, но на него повлиял дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.
«Очень перспективный, молодой, но хорошего уровня музыкант и организатор самого процесса музыкального», — сообщил Агутин в видео на youtube-канале Надежды Стрелец.
По его словам, Медякин имеет свой подход к аранжировкам и желание сделать свою работу на уровне гораздо более высоком.
15 июля Леонид Агутин выступил в в рамках фестиваля «Лето в Тобольском Кремле». По словам очевидцев, полностью были заполнены не только зал и места рядом с ним. Для зрителей в зале стоимость билетов составила от полутора до десяти тысяч рублей.