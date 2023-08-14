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Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Леонид Агутин рассказал, что нашел вдохновение в Тюмени

Леонид Агутин рассказал, что нашел вдохновение в Тюмени

14 августа 2023, 11:08
Фото: Скрин youtube-канал Надежды Стрелец.
На него повлиял дирижер Юрий Медяник.

Леонид Агутин дал интервью Надежде Стрелец. В нём певец рассказал, что изначально не был заинтересован в совместных концертах с симфоническими оркестрами, но на него повлиял дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.

«Очень перспективный, молодой, но хорошего уровня музыкант и организатор самого процесса музыкального», — сообщил Агутин в видео на youtube-канале Надежды Стрелец.

По его словам, Медякин имеет свой подход к аранжировкам и желание сделать свою работу на уровне гораздо более высоком.

15 июля Леонид Агутин выступил в в рамках фестиваля «Лето в Тобольском Кремле». По словам очевидцев, полностью были заполнены не только зал и места рядом с ним. Для зрителей в зале стоимость билетов составила от полутора до десяти тысяч рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Музыка
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