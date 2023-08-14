Компания «БАС» на «Архипелаге-2023» представила онлайн-игру по применению дронов

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:18
ООО «БАС» является первым в России оператором беспилотников с госучастием.
В беседе с корреспондентом издания «Новые Известия» генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко рассказал о результатах прохождения игры 400 участниками из пятидесяти российских субъектов, а также пояснил, почему этот цифровой продукт стал драйвером развития беспилотных авиационных систем в регионах, пишет atas.info.
В «Новых Известиях» отметили, что деловая игра стала резонансным событием и «Архипелага-2023», и отрасли в целом.
Варятченко отметил, что Правительство РФ поставило задачу развития отрасли беспилотных систем. В рамках ее реализации идет формирование национального проекта под названием «Беспилотные авиационные системы», а также нескольких федпроектов, курируемых Министерством промышленности и торговли РФ.
У первого российского оператора беспилотников с госучастием, компании «Беспилотные авиационные системы», два основателя. Это «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), обеспечивающая формирование эффективной транспортной инфраструктуры в стране, и Фонд поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). ГТЛК и «БАС» сформировало сообщество экспертов, деятельность которого направлена на наращивание российского флота беспилотной авиации, а также на разработку механизмов его продвижения на рынке. Одним из таких инструментов является лизинг.
Как отметил руководитель ООО «БАС», в процессе экспертной работы выяснилось, что уровень восприятия возможностей использования дронов от региона к региону меняется. Перед специалистами ООО «БАС» и ГТЛК встала задача — найти способ наглядно донести до субъектов информацию о возможностях беспилотных авиационных систем и показать, какие потребности могут быть закрыты с их помощью. Так появилась онлайн-игра по созданию сценариев применения беспилотников. Разработка продукта была завершена как раз перед проектно-образовательным интенсивом.
По словам Алексея Варятченко, регионам и участникам региональных команд важно показать, что на самом деле сценариев применения гражданских дронов гораздо больше, чем они себе представляют. В этом заключается главная цель игры. Глава ООО «БАС» пояснил, что в большей части экономических моделей беспилотник должен находиться в воздухе не менее пять-шесть часов. Если это условие не выполняется, то у эксплуатанта есть риск попасть в поле нерентабельности. Таким образом, во время прохождения игры становится очевидным наиболее выгодное решение: арендовать беспилотную авиационную систему, оформить в лизинг или сразу купить. Варятченко назвал онлайн-проект «Масштабирование БАС в регионах» справочником сценариев по экономически эффективному применению беспилотников в доступной для понимания форме.
Деловая игра состоит из теоретической и практической частей. Сначала участники знакомятся с теорией и работают с бланками для определения своих потребностей. На этом этапе они должны понять, как устроен рынок дронов и каковы его основные услуги. После этого начинается практическая часть. Заключительная задание — это, по сути, подготовка проекта по своему региону, в котором фигурируют реальные данные.
В игре представлены задания трех типов. Первая группа кейсов связана с мониторингом лесного хозяйства. Участникам может быть предложено решить задачи, связанные с подсчетами особей диких животных или мониторингом лесных пожаров. Второй тип заданий — перевозка и доставка грузов. Третий — выполнение сельскохозяйственных работ. Например, химическая обработка угодий от вредителей. Варятченко рассказал, что участники игры учились производить подсчеты лесных площадей, определять протяженность маршрутов и ограничения грузов по массе. То есть игра предоставляет широкие возможности для творчества.
По итогам защиты программ, которые создавались в процессе игры, были определены регионы-победители и назван обладатель Гран-при. Оценка команд была комплексной.
«Учитывалось, насколько доходчиво и четко подана информация о потребностях, насколько концептуально и грамотно сформулированы задачи, насколько возможна реализация — если кратко: подача, смысл, исполнение» — подытожил Алексей Варятченко.
Он уточнил, что работало два жюри. Первый состав был представлен экспертами ГТЛК, ООО «БАС», представителями «Национальной технологической инициативы», производственных компаний и ассоциации «Аэронекст». Второй состав комиссии был сформирован на месте из участников команд. По итогам оценки работ второе жюри присудило Гран-при Республике Башкортостан. Первый состав определил тройку победителей. В нее вошли Республика Саха, Санкт-Петербург и Псковская область.