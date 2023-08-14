Компания «БАС» на «Архипелаге-2023» представила онлайн-игру по применению дронов

По словам Алексея Варятченко, регионам и участникам региональных команд важно показать, что на самом деле сценариев применения гражданских дронов гораздо больше, чем они себе представляют. В этом заключается главная цель игры. Глава ООО «БАС» пояснил, что в большей части экономических моделей беспилотник должен находиться в воздухе не менее пять-шесть часов. Если это условие не выполняется, то у эксплуатанта есть риск попасть в поле нерентабельности. Таким образом, во время прохождения игры становится очевидным наиболее выгодное решение: арендовать беспилотную авиационную систему, оформить в лизинг или сразу купить. Варятченко назвал онлайн-проект «Масштабирование БАС в регионах» справочником сценариев по экономически эффективному применению беспилотников в доступной для понимания форме.