«Фекальный террорист» нанёс удар по ЖК Симпл в Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Жители дома по ул. Республики 204 к.10 столкнулись с неприятным запахом в своём подъезде. Стены лифта и часть подъезда были измазаны человеческими испражнениями.
Установить «фекального террориста» помогли камеры видеонаблюдения, на которых видно, как бабулька «творчески подходит к своему перфомансу».
По словам местных жителей, эта пенсионерка известный персонаж, живет у ДК Строителей. При этом регулярно ездит по разным районам и «разукрашивает» подъезды.
Горожане вызвали Скорую помощь, которая забрала старушку. Назначат ей лечение или административную ответственность — пока не известно.