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«Фекальный террорист» нанёс удар по ЖК Симпл в Тюмени

«Фекальный террорист» нанёс удар по ЖК Симпл в Тюмени. Видео

14 августа 2023, 07:10
Фото: 1MI

«Фекальный террорист» нанёс удар по ЖК Симпл в Тюмени

Зловонными подробностями поделились жильцы.
Сюжет
Тюмень

Жители дома по ул. Республики 204 к.10 столкнулись с неприятным запахом в своём подъезде. Стены лифта и часть подъезда были измазаны человеческими испражнениями.

Установить «фекального террориста» помогли камеры видеонаблюдения, на которых видно, как бабулька «творчески подходит к своему перфомансу».

Видео: https://t.me/c/1941300420/1018

По словам местных жителей, эта пенсионерка известный персонаж, живет у ДК Строителей. При этом регулярно ездит по разным районам и «разукрашивает» подъезды.

Фото: https://t.me/c/1941300420/1018
Тюменцы в жилых домах около пешеходного бульвара вынуждены нюхать фекалии
Узнать подробнее

Горожане вызвали Скорую помощь, которая забрала старушку. Назначат ей лечение или административную ответственность — пока не известно.

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#Алексей Каримов#Видео#Фекалии#Хулиганство#Скорая помощь#Общество#Тюмень
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