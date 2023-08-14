Два человека погибли: взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО

Ранее «Наш город» сообщал, что военные заводы из центра России постепенно надо начинать эвакуировать в Тюменскую область и ХМАО. Об этом сообщил эксперт Алексей Савоськин после взрывов на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде.