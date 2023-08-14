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Updated Сегодня, 19:25

Два человека погибли: взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО

Два человека погибли: взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО

14 августа 2023, 19:10
Фото: 1MI
Ещё двое числятся пропавшими, их сейчас ищут.

На Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошел взрыв. Два человека пропали без вести, ещё двое погибли.

Пострадали пять рабочих, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

«К нам везут четырех пострадавших с месторождения. Все тяжелые. Предварительно, 70% ожога», — сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Няганской окружной больнице.

Подробности происшествия и причины взрыва устанавливаются.

Ранее «Наш город» сообщал, что военные заводы из центра России постепенно надо начинать эвакуировать в Тюменскую область и ХМАО. Об этом сообщил эксперт Алексей Савоськин после взрывов на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде.

После взрыва в Подмосковье военные заводы предложили эвакуировать в ХМАО и Тюмень
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Взрыв
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