Два человека погибли: взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
На Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошел взрыв. Два человека пропали без вести, ещё двое погибли.
Пострадали пять рабочих, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
«К нам везут четырех пострадавших с месторождения. Все тяжелые. Предварительно, 70% ожога», — сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Няганской окружной больнице.
Подробности происшествия и причины взрыва устанавливаются.
Ранее «Наш город» сообщал, что военные заводы из центра России постепенно надо начинать эвакуировать в Тюменскую область и ХМАО. Об этом сообщил эксперт Алексей Савоськин после взрывов на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде.