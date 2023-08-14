Дмитрий Артюхов оценил ход ремонта дорог и осмотрел объекты в Надыме

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Published Сегодня, 09:57
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В минувшее воскресенье, 13 августа, Дмитрий Артюхов отправился в пятый юбилейный «Честный маршрут» по городам и поселкам Ямала. Традиционную поездку губернатор проводит за рулем отечественного автомобиля Lada X-Ray.
Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, расстояние от Салехарда до Надыма Дмитрий Артюхов преодолел за пять часов. Всесезонный проезд, который открыли в 2020 году, постепенно асфальтируют — 189 километров уже в асфальте, в этом году в работе еще 37 километров. Глава региона осмотрел участок, который укрепляют методом ресайклинга. В ЯНАО этот метод используют третий год, он доказал свою эффективность. В этом году с помощью ресайклинга уплотнят 25 км дороги. За три года с помощью этой технологии будет отремонтировано 45 км.
На середине участка — в месте, равноудаленном от Надыма и Салехарда, — подготовили площадку для размещения придорожного сервиса и АЗС, зоны для отдыха водителей. Сейчас вдоль дороги размещено 13 площадок для кратковременного отдыха водителей: часть из них оборудована столами с лавочками, есть контейнеры для сбора мусора и туалеты.
В Надыме глава субъекта осмотрел ход ремонта дорог на 8-м проезде. В 2020 году о его состоянии главе региона рассказала попутчица по «Честному маршруту» Мария Коробова. Работы стартовали в прошлом году. Специалисты трудятся круглосуточно, на дороге одновременно меняют коммуникации. Во время прошлогодней поездки Дмитрий Артюхов поручил завершить работы до конца 2024 года.
Дмитрий Артюхов осмотрел семь новых экологичных автобусов, которые поступили в Надымское АТП. Они безопасные, надежные и комфортные. Автомобили оборудованы системами видеонаблюдения, а информация с видеорегистраторов передается в АТП по сотовой связи. В салоне установлены антивандальные камеры, картинка с которых выводится на цветной дисплей в кабине водителя. Сейчас все автобусы АТП Надыма — на газомоторном топливе. За пять лет округ в рамках нацпроекта «Экология» приобрел 127 таких автобусов.
В конце первого дня поездки губернатор познакомился с братьями Владимиром и Вадимом Васюхиными. Они на средства двух грантов от губернатора реализуют проекты «Арктический глэмпинг» и «Север без границ». Предприниматели создали комфортное пространство для отдыха надымчан на природе, а также организуют сплавы на байдарках, в том числе с экосоставляющей: убирают берега от мусора вместе с неравнодушными жителями.
Сегодня, 14 августа, Дмитрий Артюхов также работает в Надыме. Он оценит темпы строительства и благоустройства, а также вечером на набережной пообщается с местными жителями.