Дмитрий Артюхов оценил ход ремонта дорог и осмотрел объекты в Надыме

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, расстояние от Салехарда до Надыма Дмитрий Артюхов преодолел за пять часов. Всесезонный проезд, который открыли в 2020 году, постепенно асфальтируют — 189 километров уже в асфальте, в этом году в работе еще 37 километров. Глава региона осмотрел участок, который укрепляют методом ресайклинга. В ЯНАО этот метод используют третий год, он доказал свою эффективность. В этом году с помощью ресайклинга уплотнят 25 км дороги. За три года с помощью этой технологии будет отремонтировано 45 км.