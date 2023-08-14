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Posted 14 августа, 07:07

Published 14 августа, 07:07

Modified Сегодня, 19:07

Updated Сегодня, 19:07

Александр Моор провёл рабочий день в Исетском районе

Александр Моор провёл рабочий день в Исетском районе

14 августа 2023, 07:07
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области Александр Моор побывал с рабочим визитом в Исетском районе, который в этом году празднует своё -100-летие. Глава региона принял участие в торжественном мероприятии, посвященного юбилею МО, а также проинспектировал социально значимые объекты.

Глава региона посетил площадь в центре Исетского, обустроенную за полгода на месте снесённых аварийных зданий. Название ей выбрали сами жители.

«Появилось отличное место, чтобы погулять с семьей и друзьями, прикоснуться к истории. С помощью QR-кода можно получить информацию о размещенной на площади военной технике — попробовал сам, все работает», — отметил губернатор.

Затем Александр Моор побывал в местной больнице. Её после капремонта сдали в 2022 году, а в этом — в медучреждении появилось новое современное оборудование на общую сумму порядка 18 млн рублей.

Днём ранее глава региона работал в Аббатском районе. По его словам, все районы Тюменской области имеют большой потенциал для социального и экономического развития. Поэтому, по его поручению, для каждого МО разработан индивидуальный инвестиционный профиль.

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