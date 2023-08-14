Александр Моор провёл рабочий день в Исетском районе

Posted 14 августа, 07:07
Published 14 августа, 07:07
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
Глава региона посетил площадь в центре Исетского, обустроенную за полгода на месте снесённых аварийных зданий. Название ей выбрали сами жители.
«Появилось отличное место, чтобы погулять с семьей и друзьями, прикоснуться к истории. С помощью QR-кода можно получить информацию о размещенной на площади военной технике — попробовал сам, все работает», — отметил губернатор.
Затем Александр Моор побывал в местной больнице. Её после капремонта сдали в 2022 году, а в этом — в медучреждении появилось новое современное оборудование на общую сумму порядка 18 млн рублей.
Днём ранее глава региона работал в Аббатском районе. По его словам, все районы Тюменской области имеют большой потенциал для социального и экономического развития. Поэтому, по его поручению, для каждого МО разработан индивидуальный инвестиционный профиль.