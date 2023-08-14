9-летний самокатчик получил подзатыльник от сбитого им же тюменца

По его словам, в порыве гнева он дал подзатыльник юному водителю электросамоката. И, как выяснилось, катался он с разрешения родителей. Увидев, что ребенка «обижают», на помощь ему поспешила мама. Женщина возмутилась, на что получила резонный ответ, что ребенок незаконно катается на электросамокате.