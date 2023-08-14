9-летний самокатчик получил подзатыльник от сбитого им же тюменца

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Житель Тюмени получил травму по вине 9-летнего самокатчика. Ребенок на электросамокате сбил с ног идущего мужчину.
«Иду по тротуару, слышу крики „осторожно!“ и сзади в меня влетает на скорости самокат. За рулём мальчик лет 9-10, а позади него на том же самокате стоит девочка лет 12-13. В итоге: травмы ног, испорченная одежда, повреждённое средство связи, улетевшее на плитку. Ладно хоть ноги не переломали», — сообщил мужчина в сообществе «Тюмень Online».
По его словам, в порыве гнева он дал подзатыльник юному водителю электросамоката. И, как выяснилось, катался он с разрешения родителей. Увидев, что ребенка «обижают», на помощь ему поспешила мама. Женщина возмутилась, на что получила резонный ответ, что ребенок незаконно катается на электросамокате.
«Родители, следите за своими детьми! Наверняка ваша банковская карта привязана к этому приложению, по которому этот ребёнок взял самокат. Я-то отвечу за свой подзатыльник. А вот вы захотите ответить по уголовной статье за своего ребёнка, который незаконно управляет самокатом и может нанести тяжёлую травму человеку или причинить смерть?» — отметил пострадавший тюменец.
Заметим, что на электросамокате разрешено кататься детям старше 7 лет. Правда в том случае, если самокат свой. На электросамокате из кикшергинга кататься могут только граждане старше 18 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в число регионов с наибольшим числом электросамокатных ДТП. С начала года было зарегистрировано порядка 66 аварий с участием СИМ.