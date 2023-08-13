Владелец тюменского кинотеатра, показавшего «Барби», рассказал об интервью ВВС

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:00
Владелец тюменских кинотеатров на крыше Apes и Gorkiy Cinema Владимир Тихоненко рассказал, где нашел экранную версию фильма «Барби» и когда тюменцы смогут посмотреть фильм в хорошем качестве.
«Идея в день выхода фильма запустить показ пришла давно. Рылся в интернете и нашел экранную версию фильма в соцсети Вконтакте. Ее удалили через 40 минут, после того как выложили. Но я успел скачать. И вот мы показываем на этой неделе „экранку“, но с хорошей озвучкой», — рассказал «Темам Тюмени» Тихоненко.
Владимир Тихоненко отметил, что все плохие отзывы в сторону качества озвучки и «плывущей» по экрану рекламы букмекера — преувеличение.
«Все, кто живет в Тюмени и смотрел фильм — знают, что все у нас хорошо. Пишут, что озвучка плохая, но это неправда — она многоголосая, профессиональная. Звук немного плавает, но мы над этим работаем», — отметил Тихоненко.
Отметим, на этой неделе, в пятницу, Владимир, должен был дать интервью британскому телеканалу BBC. Однако его перенесли по техническим причинам.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе состоялись первые показы «Барби». Пока фильм можно посмотреть только в кинотеатре под открытым небом. Билеты на ближайшие сеансы уже распроданы.