В Тюмени в день выборов пройдет розыгрыш квартир и автомобилей

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Квартиры, машины и бытовую технику смогут выиграть тюменцы на фестивале «Тюменская осень», который состоится 10 сентября. Розыгрыш призов состоится среди участников викторины «Zнай свой край!».
По словам организаторов праздника, Благотворительного Фонда развития города, участие в викторине смогут принять все, кому уже исполнилось 18 лет. Викторина будет проведена в два этапа — на первом этапе участник при правильном ответе может выиграть кондитерское изделие или бытовую технику. На втором этапе — квартиру или автомобиль. Правда, ко второму этапу будут допущены только те, кто сможет дать правильный ответ на начальном этапе конкурса.
В положении конкурса указано, что второй этап розыгрыша подарков состоится в прямом эфире телеканала «Тюменское время». Случайным образом выберут человека и позвонят. Чтобы выиграть ценный приз, необходимо правильно ответить на два вопроса.
Викторина состоится в 189 центрах, среди которых — школы, детские сады, Дома культуры и т. д.
Сколько именно будет разыграно квартир и машин среди тюменцев — не уточняется.
Отметим, в день выборов в Тюмени традиционно проходит фестиваль «Тюменская осень». В 2021 году было разыграно 6 тысяч призов, среди которых были автомобили Lada Granta, несколько квартир (четыре из них в Тюмени) и iPhone 12.