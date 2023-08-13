В Тюмени в день выборов пройдет розыгрыш квартир и автомобилей

По словам организаторов праздника, Благотворительного Фонда развития города, участие в викторине смогут принять все, кому уже исполнилось 18 лет. Викторина будет проведена в два этапа — на первом этапе участник при правильном ответе может выиграть кондитерское изделие или бытовую технику. На втором этапе — квартиру или автомобиль. Правда, ко второму этапу будут допущены только те, кто сможет дать правильный ответ на начальном этапе конкурса.