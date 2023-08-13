nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

В Тюмени стартует последний этап опрессовок

В Тюмени стартует последний этап опрессовок

13 августа 2023, 08:41
Фото: 1MI
Он продлится с 14 по 28 августа.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени в понедельник, 14 августа, стартует седьмой заключительный этап опрессовок. На две недели, до 28 августа, без горячего водоснабжения останутся более тысячи зданий в тюменских микрорайонах, Патрушева, Ожогина, Тюменской слободе.

Горячая вода будет отсутствовать в домах по улицам Монтажников, 30 лет Победы, Народной, Моторостроителей, Николая Федорова, Бориса Опрокиднева, Дмитрия Менделеева, Николая Зелинского, Широтной, Станислава Карнацевича, Михаила Сперанского, Суходольской, Прокопия Артамонова, Евгения Богдановича, Василия Гольцова, Федюнинского, Пермякова, Ставропольской, 2-й Степной пер, Тимирязева, Калинина, Боровской, Революции, Панфиловцев, Червишевский тракт, Гастелло и т. д.

Ранее «Наш Город» писал, что с 31 июля по 11 августа без горячей воды из-за опрессовок оставались жители около четырех сотен домов в центральной части города — от Первомайской до КПД со стороны железной дороги.

Читайте также:
В Тюмени стартует пятый этап опрессовок: у кого отключат воду?В Тюмени начинается 4 этап опрессовок. У кого отключат горячую воду?Тюменские трансплантологи успешно пересадили пациенту почку
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Опрессовки#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области
10 августа, 01:00
В Тюмени запретят продажу практически всех лекарств без рецепта
11 августа, 07:56
Власти рассказали, когда Тюмень станет городом-миллионником
11 августа, 08:55
Блогер Литвин подарил BMW M4 17-летней жительнице Тобольска
Вчера, 05:24
Тюменцы нанесли удар по имиджу Крымского моста
Вчера, 05:44
В Тюмени перезахоронили останки купца Текутьева
Вчера, 07:54