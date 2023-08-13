В Тюмени стартует последний этап опрессовок

В Тюмени в понедельник, 14 августа, стартует седьмой заключительный этап опрессовок. На две недели, до 28 августа, без горячего водоснабжения останутся более тысячи зданий в тюменских микрорайонах, Патрушева, Ожогина, Тюменской слободе.