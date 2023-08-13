В Тюмени стартует последний этап опрессовок

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В Тюмени в понедельник, 14 августа, стартует седьмой заключительный этап опрессовок. На две недели, до 28 августа, без горячего водоснабжения останутся более тысячи зданий в тюменских микрорайонах, Патрушева, Ожогина, Тюменской слободе.
Горячая вода будет отсутствовать в домах по улицам Монтажников, 30 лет Победы, Народной, Моторостроителей, Николая Федорова, Бориса Опрокиднева, Дмитрия Менделеева, Николая Зелинского, Широтной, Станислава Карнацевича, Михаила Сперанского, Суходольской, Прокопия Артамонова, Евгения Богдановича, Василия Гольцова, Федюнинского, Пермякова, Ставропольской, 2-й Степной пер, Тимирязева, Калинина, Боровской, Революции, Панфиловцев, Червишевский тракт, Гастелло и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что с 31 июля по 11 августа без горячей воды из-за опрессовок оставались жители около четырех сотен домов в центральной части города — от Первомайской до КПД со стороны железной дороги.