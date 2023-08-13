В Тюмени спрос на строителей вырос более чем на 30%

При этом спрос непосредственно на строительные специальности в Тюменской области в июле 2023 года на 44% превысил показатели июля 2022 года. Одновременно с этим число резюме строителей сократилось на 8%. На одно предложение о работе в сфере строительства в Тюменской области сегодня приходится 2,4 активных резюме, что говорит о значительном дефиците кадров.