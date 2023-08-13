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В Тюмени спрос на строителей вырос более чем на 30%

В Тюмени спрос на строителей вырос более чем на 30%

13 августа 2023, 06:41
Фото: 1MI
Размер заработной платы — до 149 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области более чем на 30% вырос в этом году спрос на строителей. В банке вакансий в январе — июле было представлено более 10 тысяч предложений о работе от компаний из строительной отрасли.

Рыночный диапазон средних предлагаемых заработных плат составил от 69 тысяч до 149 тысяч рублей.

По данным аналитиков HeadHunter, компании из строительной отрасли сегодня нуждаются в самых разных специалистах: можно встретить не только профильные вакансии, но и предложения о работе для поваров, программистов, менеджеров по продажам и так далее. Чаще всего отрасль нуждается в машинистах, водителях, инженерах ПТО и прорабах.

При этом спрос непосредственно на строительные специальности в Тюменской области в июле 2023 года на 44% превысил показатели июля 2022 года. Одновременно с этим число резюме строителей сократилось на 8%. На одно предложение о работе в сфере строительства в Тюменской области сегодня приходится 2,4 активных резюме, что говорит о значительном дефиците кадров.

В Тюменской области возник дефицит сотрудников
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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области опубликовали список самых востребованных и высокооплачиваемых вакансий. В их число вошли руководители проектов и начальники службы в промышленности, машинисты, инженеры, бурильщики.

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#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Строительный бизнес#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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