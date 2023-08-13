Тюменские трансплантологи успешно пересадили пациенту почку

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Врачи тюменской Областной клинической больницы № 1 успешно провели трансплантацию почки 42-летнему жителю Тобольска.
«Операция по пересадке почки прошла штатно, но ей предшествовала сложная подготовка. Диагноз пациента — поликистоз почек — врождённое заболевание, связанное с образованием многочисленных кист. В данном случае перед трансплантацией обе почки пришлось удалить», — рассказали медики.
В настоящее время тоболяк чувствует себя хорошо, хотя времени после сложной операции прошло совсем мало.
В Тюмени врачи ОКБ № 1 уже провели более 130 трансплантаций почки, пять операций по пересадке печени и четыре — сердца. В регионе на сегодняшний день донорскую почку ждут 70 человек. Печень станет спасением для 23 жителей региона, для 11 нужно сердце. Все эти пациенты внесены в лист ожидания Центра трансплантации органов и тканей человека ОКБ № 1.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли 3-месячного малыша с диагнозом менингит. Медики в течение месяца боролись за жизнь юного пациента.