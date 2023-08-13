nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Тюменские трансплантологи успешно пересадили пациенту почку

Тюменские трансплантологи успешно пересадили пациенту почку

13 августа 2023, 08:10
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Операция состоялась накануне Всемирного дня донорства органов.
Сюжет
Тюмень

Врачи тюменской Областной клинической больницы № 1 успешно провели трансплантацию почки 42-летнему жителю Тобольска.

«Операция по пересадке почки прошла штатно, но ей предшествовала сложная подготовка. Диагноз пациента — поликистоз почек — врождённое заболевание, связанное с образованием многочисленных кист. В данном случае перед трансплантацией обе почки пришлось удалить», — рассказали медики.

В настоящее время тоболяк чувствует себя хорошо, хотя времени после сложной операции прошло совсем мало.

В Тюмени врачи ОКБ № 1 уже провели более 130 трансплантаций почки, пять операций по пересадке печени и четыре — сердца. В регионе на сегодняшний день донорскую почку ждут 70 человек. Печень станет спасением для 23 жителей региона, для 11 нужно сердце. Все эти пациенты внесены в лист ожидания Центра трансплантации органов и тканей человека ОКБ № 1.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли 3-месячного малыша с диагнозом менингит. Медики в течение месяца боролись за жизнь юного пациента.

Читайте также:
В Тюмени запретят продажу практически всех лекарств без рецептаМэрия Тюмени осенью получит варианты проекта железнодорожного тоннеляС начала года тюменцы потратили в магазинах 255,8 млрд рублей
#Тюмень#Касается каждого#Общество#Новости тюмени#Врачи#Операция#Пересадка органов#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области
10 августа, 01:00
В Тюмени запретят продажу практически всех лекарств без рецепта
11 августа, 07:56
Власти рассказали, когда Тюмень станет городом-миллионником
11 августа, 08:55
Блогер Литвин подарил BMW M4 17-летней жительнице Тобольска
Вчера, 05:24
Тюменцы нанесли удар по имиджу Крымского моста
Вчера, 05:44
В Тюмени перезахоронили останки купца Текутьева
Вчера, 07:54