Тюменские трансплантологи успешно пересадили пациенту почку

В Тюмени врачи ОКБ № 1 уже провели более 130 трансплантаций почки, пять операций по пересадке печени и четыре — сердца. В регионе на сегодняшний день донорскую почку ждут 70 человек. Печень станет спасением для 23 жителей региона, для 11 нужно сердце. Все эти пациенты внесены в лист ожидания Центра трансплантации органов и тканей человека ОКБ № 1.