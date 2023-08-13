Тюменские чиновники рассказали, когда преобразится «муравейник»

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Фасад тюменского «муравейника» отреставрируют не раньше, чем через четыре года. По данным администрации Тюмени дома по Республики, 92, включен в «Региональную программу капремонта на 2015–2053 годы» со сроком капремонта фасада в 2027–2029 годах.
О размере суммы, которая будет потрачена на реставрацию пока информации нет. Несколько лет назад ремонтные работы были оценены в 100 миллионов рублей, пишет 72.ру.
Отметим, длина «муравейника» составляет около 300 метров, высота — 13 этажей. В доме находятся 8 подъездов и 576 квартир.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года ввели в эксплуатацию более 1,1 миллионов квадратных метров жилья. За последние пять лет в регионе было построено 80 социальных объектов, благоустроено порядка 6 сотен детских площадок.