Тюменские чиновники рассказали, когда преобразится «муравейник»

Фасад тюменского «муравейника» отреставрируют не раньше, чем через четыре года. По данным администрации Тюмени дома по Республики, 92, включен в «Региональную программу капремонта на 2015–2053 годы» со сроком капремонта фасада в 2027–2029 годах.