nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Тюменские чиновники рассказали, когда преобразится «муравейник»

Тюменские чиновники рассказали, когда преобразится «муравейник»

13 августа 2023, 12:00
Фото: 2 ГИС
Произойдет это не ранее 2027 года.
Сюжет
Тюмень

Фасад тюменского «муравейника» отреставрируют не раньше, чем через четыре года. По данным администрации Тюмени дома по Республики, 92, включен в «Региональную программу капремонта на 2015–2053 годы» со сроком капремонта фасада в 2027–2029 годах.

О размере суммы, которая будет потрачена на реставрацию пока информации нет. Несколько лет назад ремонтные работы были оценены в 100 миллионов рублей, пишет 72.ру.

Отметим, длина «муравейника» составляет около 300 метров, высота — 13 этажей. В доме находятся 8 подъездов и 576 квартир.

В Тюмени в день выборов пройдет розыгрыш квартир и автомобилей
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года ввели в эксплуатацию более 1,1 миллионов квадратных метров жилья. За последние пять лет в регионе было построено 80 социальных объектов, благоустроено порядка 6 сотен детских площадок.

Читайте также:
«Грузди поперли»: тюменцы за 1,5 часа собирают несколько ведер грибовТелефонные мошенники чуть не украли у пенсионерки около 100 тысяч рублейВ Тюмени стартует последний этап опрессовок
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Капитальный ремонт#Муравейник#Тюменская область
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области
10 августа, 01:00
В Тюмени запретят продажу практически всех лекарств без рецепта
11 августа, 07:56
Власти рассказали, когда Тюмень станет городом-миллионником
11 августа, 08:55
Блогер Литвин подарил BMW M4 17-летней жительнице Тобольска
Вчера, 05:24
Тюменцы нанесли удар по имиджу Крымского моста
Вчера, 05:44
В Тюмени перезахоронили останки купца Текутьева
Вчера, 07:54