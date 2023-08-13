Телефонные мошенники чуть не украли у пенсионерки около 100 тысяч рублей

75-летняя жительница Тюмени чуть не перевела мошенникам более 70 тысяч рублей. Несколько часов злоумышленник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, уговаривал пенсионерку снять наличные и перевести их на якобы защищенный счет. Сохранить сбережения помогла дочь, которая объяснила матери, что она общалась не с полицейским, а с мошенником.