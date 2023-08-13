Телефонные мошенники чуть не украли у пенсионерки около 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
75-летняя жительница Тюмени чуть не перевела мошенникам более 70 тысяч рублей. Несколько часов злоумышленник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, уговаривал пенсионерку снять наличные и перевести их на якобы защищенный счет. Сохранить сбережения помогла дочь, которая объяснила матери, что она общалась не с полицейским, а с мошенником.
Заявление в полицию уже написано. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
В УМВД по Тюменской области напоминают, что полицейские и сотрудники банка никогда не просят перевести деньги на «безопасный» счет. При поступлении звонка с подобным предложением следует прекратить разговор.
Ранее «Наш Город» писал, что телефонные аферисты обманным путем похитили у тобольского пенсионера 16 миллионов рублей, из которых 500 тысяч — деньги, взятые в кредит. Пожилому тоболяку также предложили перевести сбережения на «безопасный» счет.