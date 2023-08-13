Недоступная среда: тюменские чиновники не хотят устанавливать пандусы

Мама девочки рассказывает, что Полина родилась с аномалией развития позвоночника, поэтому не может ходить — ребенок передвигается на инвалидной коляске. Семья живет в обычном доме, на крыльце которого имеются ступени без пандуса. Лифта в подъезде, конечно, тоже нет.