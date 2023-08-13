Недоступная среда: тюменские чиновники не хотят устанавливать пандусы

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
Чиновники Тюменского района игнорируют мечты ребенка-инвалида о доступной среде. В течение десяти лет родители 10-летней Полины Мазановой пытаются добиться установки пандуса в подъезде дома, где они живут. Однако пока безуспешно.
Мама девочки рассказывает, что Полина родилась с аномалией развития позвоночника, поэтому не может ходить — ребенок передвигается на инвалидной коляске. Семья живет в обычном доме, на крыльце которого имеются ступени без пандуса. Лифта в подъезде, конечно, тоже нет.
Между тем, девочка очень активная — учится в школе, занимается танцами и искусством, является бронзовым призёром чемпионата России по танцам в колясках.
Подъемник родители Полины просят установить в доме уже несколько нет. В 2022 году суд даже обязал администрацию принять необходимые меры. Но чиновники продолжают сражаться с семьёй на бюрократическом фронте.
Чтобы помочь семье, в Тюмень прилетела член Центрального штаба Народного фронта, телеведущая Юлия Барановская. Но она так и не смогла получить ответ на вопрос: «Где потерялась совесть у чиновников?»
По словам главы сельского поселения Каскара Игоря Копылова, в подъезде дома, где живет семья технически нельзя установить подъемник. Якобы имеется экспертиза. Правда, показать официальный документ о том, что в доме невозможно установить пандус, чиновники так и не смогли.
«Администрация района предлагала семье купить квартиру в городе, уже приспособленную. Но получила отказ», — пояснил Копылов.
В тоже время мама девочки-инвалида отмечает, что никакую квартиру им никто не предлагал. В настоящее время проверку по данному факту начал следственный комитет.
Ранее «Наш Гороод» писал, что в Тюменской области растет уровень первичной детской инвалидности. В 2022 году инвалидность была поставлена 1400 детям. ВВсего в регионе проживают более 95 тысяч людей с ограниченными возможностями, 8,7 тысяч из которых — дети.