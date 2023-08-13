На Тюмень идет 30-градусная жара

Во вторник и среду погода в Тюмени существенно не изменится: в ночные часы термометры покажут +12…+16, днем до +24…+25. В четверг, 17 августа, к полудню воздух в областной столице прогреется до +28. В пятницу и субботу в дневные часы термометры покажут +29…+31, ночью не опустятся ниже +17…+18.