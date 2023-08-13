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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

На Тюмень идет 30-градусная жара

На Тюмень идет 30-градусная жара

13 августа 2023, 07:48
Фото: 1MI
Термометры покажу +29…+31 в конце следующей недели.
Сюжет
Тюмень

В Тюмень после прохладной погоды придется жара. Уже в понедельник, 14 августа, в областной столице в дневные часы воздух прогреется до +23…+25. День ожидается ясным, без осадков.

Во вторник и среду погода в Тюмени существенно не изменится: в ночные часы термометры покажут +12…+16, днем до +24…+25. В четверг, 17 августа, к полудню воздух в областной столице прогреется до +28. В пятницу и субботу в дневные часы термометры покажут +29…+31, ночью не опустятся ниже +17…+18.

В воскресенье, 20 августа резко похолодает и пойдут дожди — температура воздуха опустится до +15…+21. Дождливая и прохладная погода сохранится до конца месяца.

Праздничный день 1 сентября в Тюмени пройдет без осадков, по заверениям метеорологов. Температура воздуха в этот день составит +18…+21.

В Тюменской области ожидаются заморозки до -2
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Ранее «Наш Город» писал, что синоптики обещают тюменцам снег в сентябре. По прогнозам, осадки в виде снега выпадут в областной столице ближе к началу второй декады месяца.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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