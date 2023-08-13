Для тюменцев снизится стоимость отдыха в Сочи в августе

В тоже время представители турагентств отмечают, что, несмотря на дешевые авиабилеты, ждать снижение стоимости на путевки в августе не стоит. Туры подешевеют лишь в сентябре — когда упадет спрос. Средняя стоимость недели в августе в отеле «Сочи Парк» обойдутся на двоих в 185 тысяч рублей, в сентябре — 112 тысяч.