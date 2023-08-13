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Для тюменцев снизится стоимость отдыха в Сочи в августе

Для тюменцев снизится стоимость отдыха в Сочи в августе

13 августа 2023, 05:41
Фото: 1MI
Правда, пока подешевеют лишь авиабилеты.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени снизились цены на авиабилеты в Сочи. В августе улететь к морю жители областной столицы могут всего за 7,7-10 тысяч рублей. Для сравнения, в июле стоимость перелета составляла 18 тысяч рублей.

В тоже время представители турагентств отмечают, что, несмотря на дешевые авиабилеты, ждать снижение стоимости на путевки в августе не стоит. Туры подешевеют лишь в сентябре — когда упадет спрос. Средняя стоимость недели в августе в отеле «Сочи Парк» обойдутся на двоих в 185 тысяч рублей, в сентябре — 112 тысяч.

«Сочи стабильно лидирует по спросу. В августе его популярность на первом месте среди всех туристических направлений — 24% всех броней. По сравнению с прошлым годом спрос на это направление вырос практически в два раза — на 190%. Средняя стоимость ночи проживания в Сочи и Анапе — городах, которые наиболее востребованы у туристов летом 2023, — составляет 4017 рублей и 3653 рублей соответственно, что в среднем на 30% больше, чем годом ранее», — сообщил РБК Тюмень представитель Твил.ру. Алексей Черепахин.

Ранее «Наш Город» писал, что Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Египет вошли в число самых популярных направлений этим летом у жителей Тюменской области. Средняя стоимость тура в эти страны продолжительностью 7 дней составляет 130 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Сочи#Авиабилеты
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