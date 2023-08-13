Для тюменцев снизится стоимость отдыха в Сочи в августе

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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В Тюмени снизились цены на авиабилеты в Сочи. В августе улететь к морю жители областной столицы могут всего за 7,7-10 тысяч рублей. Для сравнения, в июле стоимость перелета составляла 18 тысяч рублей.
В тоже время представители турагентств отмечают, что, несмотря на дешевые авиабилеты, ждать снижение стоимости на путевки в августе не стоит. Туры подешевеют лишь в сентябре — когда упадет спрос. Средняя стоимость недели в августе в отеле «Сочи Парк» обойдутся на двоих в 185 тысяч рублей, в сентябре — 112 тысяч.
«Сочи стабильно лидирует по спросу. В августе его популярность на первом месте среди всех туристических направлений — 24% всех броней. По сравнению с прошлым годом спрос на это направление вырос практически в два раза — на 190%. Средняя стоимость ночи проживания в Сочи и Анапе — городах, которые наиболее востребованы у туристов летом 2023, — составляет 4017 рублей и 3653 рублей соответственно, что в среднем на 30% больше, чем годом ранее», — сообщил РБК Тюмень представитель Твил.ру. Алексей Черепахин.
Ранее «Наш Город» писал, что Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Египет вошли в число самых популярных направлений этим летом у жителей Тюменской области. Средняя стоимость тура в эти страны продолжительностью 7 дней составляет 130 тысяч рублей.