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Posted 13 августа, 13:01

Published 13 августа, 13:01

Modified Сегодня, 18:38

Updated Сегодня, 18:38

Александр Моор поручил выделить средства на капремонт детсада в Абатском районе

Александр Моор поручил выделить средства на капремонт детсада в Абатском районе

13 августа 2023, 13:01
Фото: 1MI
Детский сад «Сибирячок» в селе Абатском будет отремонтирован за счёт областного бюджета. Такое поручение отдал глава региона после рабочего визита в муниципальное образование, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Александр Моор лично осмотрел здание сельского детсада, который, к слову, пять лет назад вошёл в тысячу лучших учреждений дошкольного образования России. По словам губернатора, проектная документация для капремонта уже готова.

«Помимо стандартной замены коммуникаций, обновим помещения. Дети получат современный садик», — отметил глава региона.

Следующим объектом, который навестил Александр Моор в Аббатском, стала взрослая поликлиника. Он оценил результаты капитального ремонта, который был выполнен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В здании заменили кровлю, инженерные коммуникации, оконные блоки и двери, обновили фасад. Скоро здесь будет установлено новое современное оборудование.

В завершении рабочего дня в Аббатском, Александр Моор наградил четырех местных жителей за добросовестный труд и вклад в развитие Тюменской области. Также он поздравил всех жителей района со 100-летним юбилеем муниципального образования.

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