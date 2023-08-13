Александр Моор поручил выделить средства на капремонт детсада в Абатском районе

Следующим объектом, который навестил Александр Моор в Аббатском, стала взрослая поликлиника. Он оценил результаты капитального ремонта, который был выполнен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В здании заменили кровлю, инженерные коммуникации, оконные блоки и двери, обновили фасад. Скоро здесь будет установлено новое современное оборудование.