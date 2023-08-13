Александр Моор поручил выделить средства на капремонт детсада в Абатском районе

Posted 13 августа, 13:01
Published 13 августа, 13:01
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
Александр Моор лично осмотрел здание сельского детсада, который, к слову, пять лет назад вошёл в тысячу лучших учреждений дошкольного образования России. По словам губернатора, проектная документация для капремонта уже готова.
«Помимо стандартной замены коммуникаций, обновим помещения. Дети получат современный садик», — отметил глава региона.
Следующим объектом, который навестил Александр Моор в Аббатском, стала взрослая поликлиника. Он оценил результаты капитального ремонта, который был выполнен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В здании заменили кровлю, инженерные коммуникации, оконные блоки и двери, обновили фасад. Скоро здесь будет установлено новое современное оборудование.
В завершении рабочего дня в Аббатском, Александр Моор наградил четырех местных жителей за добросовестный труд и вклад в развитие Тюменской области. Также он поздравил всех жителей района со 100-летним юбилеем муниципального образования.