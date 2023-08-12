Юная россиянка, мечтавшая увидеть Восточный, посетила космодром

Там она получила возможность встретиться с российскими космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидеть запуск ракеты «Союз МС-22». Эта делегация передала космонавтам копию берестяной грамоты, которую затем отправили на МКС. Также Дарья подарила президенту книгу о своём родном городе — Старой Руссе.