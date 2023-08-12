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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Юная россиянка, мечтавшая увидеть Восточный, посетила космодром

Юная россиянка, мечтавшая увидеть Восточный, посетила космодром

12 августа 2023, 04:28
Фото: Википедия
Сегодня ночью там состоялся запуск автономной станции «Луна-25».

Двукратная победительница Национальной технологической олимпиады Junior Дарья Арсеньева, обратившаяся к президенту России Владимиру Путину с просьбой посетить космодром Восточный, прилетела в Амурскую область на запуск автономной станции «Луна-25».

Девочка отметила, что получила «непередаваемые ощущения и незабываемые эмоции», пишет РИА «Новости».

«Космодром Восточный очень большой и современный. Я даже не думала, что смогу здесь побывать», — рассказала Дарья журналистам.

В июле этого года на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Дарья сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что благодаря победе в олимпиаде ее включили в состав делегации от Новгородской области, посетившей космодром «Байконур» в Казахстане.

Там она получила возможность встретиться с российскими космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидеть запуск ракеты «Союз МС-22». Эта делегация передала космонавтам копию берестяной грамоты, которую затем отправили на МКС. Также Дарья подарила президенту книгу о своём родном городе — Старой Руссе.

Пуск ракеты «Союз 2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный состоялся сегодня ночью, в 02:11 мск. Спустя 1 час 20 минут после старта «Луна-25» была выведена на траекторию полета к спутнику Земли. «Луна-25» станет первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Космос#Космонавты#Российская космонавтика
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