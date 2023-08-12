В женской консультации Ярково появился современный кольпоскоп премиум-класса

Posted 12 августа, 12:07
Published 12 августа, 12:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Аппарат со встроенной видеосистемой и интегрированым монитором приобретён в медучреждение по областной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Кольпоскоп предназначен для исследования патологических изменений эпителия и кровеносных сосудов влагалища и шейки матки. Оптическая система премиального уровня позволяет получить объемное изображение исследуемой области без цветовых и геометрических искажений. Высокое оптическое разрешение линз позволяют врачу внимательно рассмотреть и поверхностную структуру, и сосудистый рисунок выбранного участка.
Встроенные в окуляр измерительные окружности облегчают и ускоряют установление диагноза. Процесс обследования пациента и результаты лечения контролируются врачом и пациентом на экране монитора. Видеосистема позволяет одновременно выводить изображение в реальном времени на монитор кольпоскопа и на дисплей рабочей станции врача под управлением специализированного программного обеспечения.
«Конечно, мы очень рады появлению такого медицинского оборудования, — говорит врач-акушер-гинеколог Вера Белова, — Ведь это открывает для нас и наших пациенток новые возможности обследования. Раньше для проведения процедуры кольпоскопии нам приходилось направлять женщин в город. А сейчас с получением кольпоскопа мы будем выполнять исследование на месте. Это очень важно для района, потому что большая часть проживающего населения отдалены даже от районного центра, и поездка в город у них связана с определенными трудностями. На сегодняшний день процедуру на новом оборудовании прошли уже 24 женщины. Им поставлены диагнозы и начато лечение».