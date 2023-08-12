В женской консультации Ярково появился современный кольпоскоп премиум-класса

«Конечно, мы очень рады появлению такого медицинского оборудования, — говорит врач-акушер-гинеколог Вера Белова, — Ведь это открывает для нас и наших пациенток новые возможности обследования. Раньше для проведения процедуры кольпоскопии нам приходилось направлять женщин в город. А сейчас с получением кольпоскопа мы будем выполнять исследование на месте. Это очень важно для района, потому что большая часть проживающего населения отдалены даже от районного центра, и поездка в город у них связана с определенными трудностями. На сегодняшний день процедуру на новом оборудовании прошли уже 24 женщины. Им поставлены диагнозы и начато лечение».