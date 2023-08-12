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Тюменцы нанесли удар по имиджу Крымского моста

Тюменцы нанесли удар по имиджу Крымского моста

12 августа 2023, 05:44
Фото: 1MI
Алексей Савоськин осудил поступок тюменского фермера, выставившего на продажу госнаграду.
Сюжет
Тюмень

Жители Тюменской области нанесли удар по имиджу Крымского моста. Об этом заявил исполнительный директор Комитета гражданской безопасности Алексей Савоськин, комментируя поступок местного жителя, выставившего на продажу памятную медаль «За строительство Крымского моста».

Объявление о продаже госнаграды размещено на площадке Авито. Стоимость составляет 450 тысяч рублей. На вырученные деньги тюменец хочет купить трактор.

«Для меня кощунство продавать государственные награды. Тем более, когда идет СВО на Украине и мост является военно-политическим объектом. Где Союзы строителей, почему нет учета и работы со строителями, имеющими государственные и отраслевые награды? Почему не сработали инвестиционные преференции? Над этими вопросами должно задуматься правительство Тюменской области», — заявил Савоськин.

И обратился к меценатам с просьбой подарить фермеру три б/у трактора.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени предприниматель продал свой бизнес по ремонту техники для того, чтобы помогать участникам СВО. Он открыл цех по производству аптечек и носилок.

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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Награды#Государственные награды#Крымский мост#СВО#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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