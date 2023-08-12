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Тюменские врачи спасли трехмесячного ребенка с тяжелой формой менингита

Тюменские врачи спасли трехмесячного ребенка с тяжелой формой менингита

12 августа 2023, 04:11
Фото: 1MI
За жизнь ребенка медики боролись месяц.
Сюжет
Тюмень

Тюменские врачи спасли жизнь трехмесячного ребенка с тяжелой формой менингита. Малыш поступил в отделение Областной инфекционной клинической больницы с высокой температурой, 39,9, сухим кашлем.

С первых минут поступления пациента в отделение реанимации проводилась интенсивная терапия, оперативно были организованы дополнительные обследования. В течение месяца состояние малыша врачи пытались стабилизировать.

Лечение было совмещено с кормлением и контролем состояния малыша. На фоне проводимой терапии наступила положительная динамика, температура нормализовалась, ребенок стал проявлять активность. Малыш был переведен в инфекционное отделение.

В настоящее время юный пациент выписан из стационара в удовлетворительном состоянии.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли женщину с ишемическим инсультом. Она около месяца провела в состоянии комы. На данный момент она проходит нейрореабилитацию.

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