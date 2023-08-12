Тюменские врачи спасли трехмесячного ребенка с тяжелой формой менингита

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Тюменские врачи спасли жизнь трехмесячного ребенка с тяжелой формой менингита. Малыш поступил в отделение Областной инфекционной клинической больницы с высокой температурой, 39,9, сухим кашлем.
С первых минут поступления пациента в отделение реанимации проводилась интенсивная терапия, оперативно были организованы дополнительные обследования. В течение месяца состояние малыша врачи пытались стабилизировать.
Лечение было совмещено с кормлением и контролем состояния малыша. На фоне проводимой терапии наступила положительная динамика, температура нормализовалась, ребенок стал проявлять активность. Малыш был переведен в инфекционное отделение.
В настоящее время юный пациент выписан из стационара в удовлетворительном состоянии.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли женщину с ишемическим инсультом. Она около месяца провела в состоянии комы. На данный момент она проходит нейрореабилитацию.