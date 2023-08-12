КПРФ внесла в тюменскую думу законопроект о депутатских расследованиях

Согласно законопроекту, основанием для назначения депутатского расследования является «информация о фактах грубого или массового нарушения в Тюменской области». Результаты расследований, как указано в документе, могут быть направлены в правоохранительные органы, а также должностным лицам госорганов или органов местного самоуправления.