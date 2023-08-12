КПРФ внесла в тюменскую думу законопроект о депутатских расследованиях

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 04:02
В Тюменскую областную думу внесен законопроект о внесении изменений в закон «О статусе депутата Тюменской областной думы». Документ предполагает закрепление депутатского расследования, в качестве одной из форм депутатской деятельности. Изменения подготовлены представителями партии КПРФ.
«В рамках совершенствования законодательства Тюменской области, а также в рамках дополнительного изучения депутатами Тюменской областной Думы информации о фактах грубого или массового нарушения в Тюменской области Устава Тюменской области и законов Тюменской области, а также фактов, влекущих ухудшение социально-экономического положения в Тюменской области или угрожающих интересам населения, законопроектом предлагается закрепить в законе депутатское расследование, как форму депутатской деятельности», — сказано в документе.
Согласно законопроекту, основанием для назначения депутатского расследования является «информация о фактах грубого или массового нарушения в Тюменской области». Результаты расследований, как указано в документе, могут быть направлены в правоохранительные органы, а также должностным лицам госорганов или органов местного самоуправления.
В пояснительной записке указано, что депутатское расследование как форма депутатской деятельности закреплена в законодательстве более чем 35 субъектов Российской Федерации.
Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской облдумы приняли закон о концессионном соглашении по строительству межуниверситетского кампуса в областной столице. Межвузовский кампус будет построен в областной столице в течение пяти лет.