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КПРФ внесла в тюменскую думу законопроект о депутатских расследованиях

КПРФ внесла в тюменскую думу законопроект о депутатских расследованиях

12 августа 2023, 03:45
Фото: 1MI
Парламентарии предлагают внести изменения в закон «О статусе депутата».
Сюжет
Тюмень

В Тюменскую областную думу внесен законопроект о внесении изменений в закон «О статусе депутата Тюменской областной думы». Документ предполагает закрепление депутатского расследования, в качестве одной из форм депутатской деятельности. Изменения подготовлены представителями партии КПРФ.

«В рамках совершенствования законодательства Тюменской области, а также в рамках дополнительного изучения депутатами Тюменской областной Думы информации о фактах грубого или массового нарушения в Тюменской области Устава Тюменской области и законов Тюменской области, а также фактов, влекущих ухудшение социально-экономического положения в Тюменской области или угрожающих интересам населения, законопроектом предлагается закрепить в законе депутатское расследование, как форму депутатской деятельности», — сказано в документе.

Согласно законопроекту, основанием для назначения депутатского расследования является «информация о фактах грубого или массового нарушения в Тюменской области». Результаты расследований, как указано в документе, могут быть направлены в правоохранительные органы, а также должностным лицам госорганов или органов местного самоуправления.

В пояснительной записке указано, что депутатское расследование как форма депутатской деятельности закреплена в законодательстве более чем 35 субъектов Российской Федерации.

Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской облдумы приняли закон о концессионном соглашении по строительству межуниверситетского кампуса в областной столице. Межвузовский кампус будет построен в областной столице в течение пяти лет.

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